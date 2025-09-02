DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +4,0%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.454 -0,1%Euro1,1625 -0,1%Öl68,93 -0,2%Gold3.532 -0,1%
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. September 2025

03.09.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dientag, den 16. September 2025

^

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 3. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q2-Bericht

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juli 2025

19:00 USA: Under Armour, Hauptversammlung

22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen

22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 8/25

TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 8/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 8/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 8/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig)

20:00 USA: Fed Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Erster Tag «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M.

U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Bafin-Präsident Mark Branson, DSGV-Präsident Ulrich Reuter, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, ING-Deutschland-Chef Lars Stoy, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese und Schufa-Chefin Tanja Birkholz

DEU: Pressekonferenz Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) stellt offiziellen Erntebericht 2025, Berlin

DEU: Fachtagung Air Cargo Conference der Air Cargo Community Frankfurt mit umfassendem Vortragsprogramm, Frankfurt

USA: Geplanter Besuch von Polens neuem Staatsoberhaupt Karol Nawrocki im Weißen Haus, Washington

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 4. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Broadcom, Q3-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquorte Q2/25

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 7/25

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 8/25

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Zweiter Tag der «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M.

U.a. mit UniCredit-Chefin Marion Höllinger

09:00 DEU: Düsseldorfer Immobilien-Dialog 2025

U.a. mit Prof. Dr. Jens Südekum, persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers für gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

CAN: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK)

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 5. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig)

08:00 NOR: Industriepdoduktion 7/25

08:00 FIN: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/25

08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 7/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 7/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/25

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 8/25

09:00 CHE: Fredmwährungsbestand 8/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/25

11:00 GRC: BIP Q2/25

11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/25

11:00 EUR: Hautshaltskonsum Q2/25

11:00 EUR: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Einweihung des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse namens «Jupiter» in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, Bundeforschungsministerin Dorothee Bär und NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU), Jülich

Laut Forschungszentrum ist es einer der weltweit führenden Supercomputer für Künstliche Intelligenz

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 8. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 8/25

CHN: Handelsbilanz 8/25

01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25

12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 9. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M.

16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)

22:00 USA: Oracle, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA

FRA: Kering, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility

+ 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 10. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundestag

Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer

+ 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU)

+ 14.45 Fragestunde

FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 11. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung

22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25

14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25

14:30 USA: Realeinkommen 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 12. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25

08:00 GBR: Bauproduktion 7/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig)

18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 15. SEPTEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25

04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25

10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25

16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey

SONSTIGE TERMINE

DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.)

11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day

17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 9/15

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25

15:15 USA: Industrieproduktion 8/25

16:00 USA: Lagerbestände 7/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi