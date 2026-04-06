WOCHENVORSCHAU: Termine bis 17. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 17. Juni

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DONNERSTAG, DEN 4. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung

10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung

12:00 USA: Netflix, Hauptversammlung

DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen

DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 5/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 4/26

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09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26

10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE:

FRA: OECD-Ministertreffen, Paris

CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten (Kohäsion) - Auftakt-Abendessen

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RUS: Kremlchef Wladimir Putin äußert sich vor internationalen Journalisten am Rande des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums

HINWEIS

DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet

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FREITAG, DEN 5. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:15 FRA: Airbus Auslieferungen/Bestellungen 5/26

09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung

10:00 DEU: Viscom, Hauptversammlung

10:00 DEU: Tradegate, Hauptversammlung

14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung

18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung

19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26

11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26

SONSTIGE TERMINE

LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)

MNE: EU-Westbalkan-Gipfel

Bei dem Spitzentreffen soll es u.a. um die EU-Beitrittsperspektive der Westbalkanländer Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien gehen.

RUS: Kremlchef Wladimir Putin hält eine Rede beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum und beantwortet Fragen auf einem Podium

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MONTAG, DEN 8. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung

10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung

12:00 DEU: BASF's Zhanjiang Verbund site

DEU: Paragon, Jahreszahlen

USA: Coreweave, Hauptversammlung

USA: Reddit, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26

SONSTIGE TERMINE

17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

HINWEIS

AUS: Feiertag, Börse geschlossen

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DIENSTAG, DEN 9. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung

10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung

15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung

19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 5/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26

08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)

08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26

14:30 USA: Handelsbilanz 4/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn

LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg

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MITTWOCH, DEN 10. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen

08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung

09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung

10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung

10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung

10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung

11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk

14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung

15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung

15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online)

16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung

19:00 USA: Target, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26

03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26

14:30 USA: Realeinkommen 5/26

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose

DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld

DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft

+ 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae

+ 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

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DONNERSTAG, DEN 11. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung

10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark

17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung

19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung

22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen

USA: SpaceX, eventuell Bekanntgabe Ausgabepreis

USA: Honeywell International, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde )

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft

DEU: Bundestag

+09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel

10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)

15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens

u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU)

+ 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).

LUX: Treffen der Euro-Gruppe

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FREITAG, DEN 12. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26

10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung

USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26

08:00 GBR: BIP 4/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe

LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

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MONTAG, DEN 15. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung

11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26

14:30 USA: Empire State Bericht 6/26

15:15 USA: Industrieproduktion 5/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian

FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

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DIENSTAG, DEN 16. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung

09:30 SWE: Securitas, Investor Day

10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung

10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung

17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus

NOR: Equinor, Kapitalmarkttag

PRT: EDP, Kapitalmarkttag

DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26

14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland

13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg

FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.

LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister

LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

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MITTWOCH, DEN 17. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung

12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung

15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day

17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung

19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Scout24, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26

11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26

16:00 USA: Lagerbestände 4/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.

11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin

11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück

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