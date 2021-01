WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. Januar 2021

GO

Heute im Fokus

Asiens Börsen uneinheitlich -- EMA verschiebt Entscheidung zu Moderna-Impfstoff -- Neuer Commerzbank-Chef kündigt schmerzhafte Einschnitte an -- EU-Kommission genehmigt Milliarden-Staatshilfe für TUI

Dialog Semiconductor hebt Umsatzprognose für viertes Quartal an. T-Mobile kauft Mobilfunk-Aktivitäten in South Dakota. Längerer Lockdown: Ökonomen erwarten wirtschaftliche Schwächephase - Rezession in Deutschland? Keine Einigung bei Treffen von OPEC+ auf neue Fördermengen.