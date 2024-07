WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. Juli 2024

Heute im Fokus

Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung. Ehemalige Microsoft Deutschland-Chefin geht offenbar zu Google. RWE Teil von Pilotprojekt. EU hält an Zöllen auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge fest. KRONES gibt konkrete Mittelfristziele aus - Aktionäre reagieren positiv. Vodafone investiert in KI-Kundenbetreuung. Nach Allzeithoch der Amazon-Aktie: Jeff Bezos wirft wohl weitere Aktien auf den Markt.