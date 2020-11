WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. November 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 19. November:

FREITAG, DEN 06. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (8.30 h Call)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Osram Licht, Q4-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 CHE: ams AG, Q3-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Amadeus IT, 9Monatszahlen

JPN: Toyota Motor, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 09/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/20 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/20

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Slowakei

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Griechenland

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Digitaler "Handelsblatt Auto-Gipfel 2020" (letzter Tag)

9:45 h Daimler-Chef Källenius, 10:05 h VW-Chef Diess, 10:25 h BMW-Chef Zipse, 11:40 h ElringKlinger-Chef Wolf, 11:45 h Mercedes-Produktionschef Burzer, 12:25 H VW-Personalchef Kilian

10:00 DEU: Digitaler Luftverkehrsgipfel mit Bundesverkehrsminister Scheuer

10:00 DEU: Online-Pk zur Zukunft der Automobilindustrie und die Auswirkungen auf den Südwesten Baden-Württembergs mit dem Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Martin Koers, dem Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Industrieller Unternehmen Baden (wvib), Christoph Münzer und dem Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Thomas Albiez

10:30 DEU: Online-Pk mit dem für Auswärtiges und Verteidigung zuständigen Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul, zu "Wie geht es weiter nach der US-Wahl?"

DEU: Bundeshauptversammlung des Virchowbundes - Verband der niedergelassenen Ärzte

10:00 h Eröffnung durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

12:30 DEU: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig leitet eine Videokonferenz der Regierungschefs der norddeutschen Länder mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

12:30 DEU: Pk Bundesagentur für Arbeit zum Haushalt 2021

SAMSTAG, DEN 07. NOVEMBER 2020

CHN: Handelsbilanz 10/20

MONTAG, DEN 09. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (11.00 h Call)

07:30 DEU: QSC, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PWO, 9Monatszahlen

10:00 DEU: bet-at-home.com, 9Monatszahlen

12:00 DEU: Noratis AG Ende der Zeichnungsfrist

13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

22:00 USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 09/20

08:00 DEU: Leistungsbilanz 09/20

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 10/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/20

DIENSTAG, DEN 10. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: 1&1 Drillisch, 9Monatszahlen

07:00 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (detailliert) (10.30 h Call)

07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Q3-Zahlen (14.00 h Call)

07:30 DEU: Deutz, 9Monatszahlen (9.00 h Call)

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

18:00 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen

DEU: BioNTech, Q3-Zahlen

DEU: Home24, Q3-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

USA: Lyft, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/20

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/20

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q3/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 09/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/20

11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/20

PRT: Notenbankkonferenz Europäische Zentralbank (EZB), Sintra

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk Creditreform zum "Schuldneratlas Deutschland 2020", Düsseldorf

MITTWOCH, DEN 11. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 DEU: Leoni, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ado Properties, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailliert)

08:30 DEU: Sixt Leasing, 9Monatszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: VCI Bericht zur Branchenkonjunktur im 3. Quartal 2020

10:00 DEU: Union Investment Online-Konferenz zum Thema Risikomanagement

17:30 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

17:45 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Noratis, voraussichtlich erster Handelstag

DEU: Leifheit, 9Monatszahlen (detailliert)

CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen

ESP: Iberdrola, Capital Markets Day

USA: Alcon, Q3-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/20 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Risiken der kontaktlosen Kartenzahlung

09:30 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Datenschutz bei Mobilfunkverträgen

DONNERSTAG, DEN 12. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, 9Monatszahlen

06:45 CHE: Sunrise, Q3-Zahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/20

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 h Jahres-Pk per Webcast)

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Aurelius, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, 9Monatszahlen

07:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Zeal Network, 9Monatszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL Carbon, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Medigene, Q3-Zahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, 9Monatszahlen

07:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

11:00 DEU: dm Drogeriemarkt, Jahres-Pk

14:00 DEU: Evotec Call zu den 9Monatszahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Verkündungstermin im Patentstreit zwischen Nokia und Daimler

DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

DEU: Bastei Lübbe, Halbjahreszahlen

DEU: Biotest, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

DEU: Hermle, Q3-Zahlen

DEU: Stemmer Imaging, Q3-Zahlen

AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

GBR: 3i Group, Q3-Zahlen

GBR: National Grid, Q3-Zahlen

GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

LUX: Global Fashion Group, Q3-Zahlen (detailliert)

USA: Applied Materials, Q4-Zahlen

USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/20

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 09/20

08:00 GBR: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 09/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 09/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 09/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 10/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: "Diversity 2020" - Online-Konferenz des "Tagesspiegel" und der Charta der Vielfalt zu Diversität in der Arbeitswelt u.a. mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, der Migrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (beide CDU) und Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

DEU: Pharmazeutische Fachtagung der Pharma Solutions Europe (PSE) "Lösungen und Wissen rund um das Management der Arzneimittelrabattverträge"

FREITAG, DEN 13. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Adler Real Estate, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, 9Monatszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Nordex, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen

07:45 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Singulus, Q3-Zahlen

08:00 FRA: EdF, 9Monatszumsatz

08:15 FRA: Engie, Q3-Zahlen

09:00 DEU: EnBw 9Monatszahlen

12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Konzernauslieferungen 10/20

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 11/20

06:30 NLD: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

09:00 HUN: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 09/20

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/20 (vorläufig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Frankreich, Österreich

EUR: S&P Ratingergebnis Niederlande, Island

EUR: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Österreich

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Veranstaltung "Agentur für Erneuerbare Energien" zu "RED II-Umsetzung im Verkehr: Wie gelingt der Durchbruch für den Klimaschutz?" u.a. mit Robert Brandt, Geschäftsführer Agentur für Erneuerbare Energien, und Elmar Baumann, Geschäftsführer Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie

MONTAG, DEN 16. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

DEU: Encavis, Q3-Zahlen

LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/20 (vorläufig)

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/20

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/20

05:30 JPN: Industrieproduktion 09/20 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 11/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: "Euro Finance Week" (auch per Livestream) u.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Finanzstaatssekretär Jörg Kukies und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

DEU: Deutsches Eigenkapitalforum 2020 in digitaler Form (bis 18.11.2020)

10:00 h Keynote: "After the virus: how different will the world be?"

Dr. Holger Schmieding, Chief Economist, Berenberg

13:00 h Podiumsdiskussion: "Börsengang in volatilen Zeiten: Erfolgsfaktoren für die IPO-Saison 2021"

10:50 DEU: Süddeutsche Zeitung Wirtschaftsgipfel u.a. mit den Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU), sowie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Aus der Wirtschaft kommen Christian Seifert (Geschäftsführer DFL), Joe Kaeser (CEO Siemens), Sigrid Nikutta (CEO DB Cargo), Friedrich von Bohlen (Investor Curevac), Rolf Buch (CEO Vonovia), Stefan Schulte (CEO Fraport), Holger Engelmann (CEO Webasto), Andrea Illy (Chairman Illycaffè), Tim Raue (Sternekoch), Oliver Zipse (CEO BMW), Hildegard Müller (Präsidentin VdA) und Felix Hufeld (Präsident BaFin). Berlin

15:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag 2020 des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, EU-Verbraucherschutzkommissar Didier Reynder und DIW-Präsident Marcel Fratzscher

DEU: dena Energiewende-Kongress 2020 "Jetzt ist Zukunft"

Branchentreffen für Energiewende und Klimaschutz

+ Eröffnungsrede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

DEU: Online-Messen MEDICA 2020 und COMPAMED 2020

DIENSTAG, DEN 17. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

11:00 DEU: Helaba, Online-Pk "Märkte und Trends 2021". Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud R. Traud stellt den Jahresausblick der Landesbank für Konjunktur und Kapitalmärkte vor.

15:00 DEU: Beginn Nokia Innovation-Days 2020. Themenschwerpunkt dieses Jahr ist u.a. Stand der 5G-Technologie in Deutschland. Die Veranstaltung findet online statt.

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: ad pepper media, 9Monatszahlen

DEU: Zooplus, Q3-Zahlen

CHE: Richemont, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Walmart, Q3-Zahlen

USA: Home Depot, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Bauproduktion 09/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/20

15:15 USA: Industrieproduktion 10/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/20

16:00 USA: Lagerbestände 09/20

16:00 USA: NAHB-Index 11/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutsches Eigenkapitalforum 2020 in digitaler Form (bis 18.11.2020)

09:00 hKeynote: "Wie lange bleibt die Inflation noch niedrig?" Dr. Jörg Krämer, Chief Economist, Commerzbank

13:00 h Podiumsdiskussion: "How Public Money shapes the VC industry"

USA: Chefs von Facebook und Twitter zur Anhörung im US-Senat zu Umgang mit Präsidentenwahl - CEO Mark Zuckerberg und CEO Jack Dorsey Anhörung vor dem Justizausschuss des US-Senats

DEU: Fortsetzung Gerichtsverfahren gegen Heckler & Koch

MITTWOCH, DEN 18. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

11:00 DEU: Pk Lebensmittelhandel Alnatura Geschäftsjahr 2019/20, Darmstadt

22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: DekaBank, Q3-Zahlen

LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

USA: Target, Q3-Zahlen

USA: Sonos, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/20

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 10/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und nehmigungen 10/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Konferenz zur Bankenunion u.a. mit Andrea Enria, Chef der EZB-Bankenaufsicht, und Thorsten Pötzsch, Bafin. Veranstalter der Konferenz sind die Anwaltskanzlei Freshfields und das Institute for Law and Finance der Goethe-Universität Frankfurt.

DEU: Deutsches Eigenkapitalforum 2020 in digitaler Form (bis 18.11.2020)

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Mehrwertsteuererstattung von Unternehmen aus anderen EU-Ländern

10:00 DEU: Pk Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) und Umweltbundesamt zu Trendwende nach 22 Monaten Verpackungsgesetz

EUR: Deutschland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates von Griechenland

DEU: Veranstaltung des Magazins "auto motor und sport" zum Thema "Mobilität der Zukunft". Teilnehmen sollen laut Magazin u.a. VDA-Präsidentin Hildegard Müller und Daimler-Chef Ola Källenius. Stuttgart

DONNERSTAG, DEN 19. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 CHE: UBS, außerordentliche Hauptversammlung

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen

DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

CHE: ABB, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 09/20

10:00 ESP: Handelsbilanz 09/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 11/20

16:00 USA: Frühindikator 10/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bayerischer Digitalgipfel Code Bavaria mit Ministerpräsident Markus Söder und Digitalministerin Judith Gerlach

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt, Brüssel

18:00 BEL: Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten bei Videogipfel über Zuspitzung der Corona-Pandemie

