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WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Juni 2026

20.05.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 2. Juni

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MITTWOCH, DEN 20. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung

10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung

10:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung

10:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Arag, Jahreszahlen, Düsseldorf

10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung

10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung

10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung

11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung

11:00 DEU: SMS group, Jahreszahlen, Mönchengladbach

12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung

14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung

14:00 USA: GE Vernova, Hauptversammlung

15:00 USA: Travelers, Hauptversammlung

16:00 USA: Halliburton, Hauptversammlung

16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung

17:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung

18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung

20:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q1-Zahlen

USA: Intuit, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 4/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn Energieministerkonferenz mit Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU), Norderney

09:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über baden-württembergische Landesgrundsteuer, München

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DONNERSTAG, DEN 21. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Strabag, Q1-Umsatz

07:00 AUT: AT&S, Jahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen

07:10 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen

09:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Init, Hauptversammlung

10:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung

10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung

10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung

11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung

12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung

13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung

14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung

15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung

15:00 USA: Cummins, Capital Markets Day

19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung

22:00 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Stellantis, Investor Day

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

USA: Spotify, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 4/26

01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 3/26

02:40 jPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 5/26

08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Industrieproduktion 4/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 4/26

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Bauproduktion 3/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

EU-Kommission legt Frühjahrsprognose für die Wirtschaft vor

SWE: Nato-Außenministertreffen, Helsingborg

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FREITAG, DEN 22. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz

07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen

08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung

09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung

10:00 DEU: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung

10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung

10:00 FRA: Carrefour, Hauptversammlung

11:00 DEU: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung

18:00 USA: Allstate, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/26

08:00 DEU: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/26

08:00 DEU: Privatkonsum Q1/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 5/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 5/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 5/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritter und letzter Tag Energieministerkonferenz, Norderney

BEL: Treffen der EU-Handelsminister, Brüssel

SWE: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Helsingborg

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MONTAG, DEN 25. MAI

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 4/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 4/26

14:30 USA: CFNA-Index 4/26

HINWEIS

DEU: Pfingsmontag, Feiertag, Börse geschlossen

USA: Feiertag, Börse geschlossen

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DIENSTAG, DEN 26. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)

08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigung

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

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MITTWOCH, DEN 27. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen

08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen

09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung

10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung

10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung

11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag

15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung

16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche)

16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung

19:00 USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tonies, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26

18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26

SONSTIGE TERMINE

CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos

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DONNERSTAG, DEN 28. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung

10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung

12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung

13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen

15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung

17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung

22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland

08:00 NOR: BIP Q1/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)

11:30 BEL. Verbraucherpreise 5/26

12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26

14:30 USA: Realeinkommen 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA. BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA. Neubauverkäufe 4/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos

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FREITAG, DEN 29. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung

10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung

14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)

07:00 FIN: BIP Q1/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26

08:00 SWE: BIP Q1/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26

08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26

11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26

SONSTIGE TERMINE

LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius

SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur

Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).

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SONNTAG, DEN 31. MAI

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26

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MONTAG, DEN 1. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung

13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26

09:00 CHE: BIP Q1/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26

12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26

15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26

SONSTIGE TERMINE

CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf

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DIENSTAG, DEN 2. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: flatexDEGIRO, Hauptversammlung

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 4/26

11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 5/26

10:30 GBR: Geldmenge M4 4/26

10:30 GBR: Konsumentenkredite 4/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26

16:00 USA: JOLTS, Offene Stellen 4/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Global Solutions Summit 2026

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