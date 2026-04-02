WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 20. April
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DIENSTAG, DEN 7. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Öffentlichen Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse),
Jahr 2025
08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 DEU: Sentix-Index 4/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig)
21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26
SONSTIGE TERMINE
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MITTWOCH, DEN 8. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 Call)
08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung
15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
USA: FedEx, Freight Investor Day
FRA: Michelin, Pre-Close Call Q1/26
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26
08:00 DEU: Destatis: Relaunch Dashboard Konjunktur
08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26
08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26
08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll
SONSTIGE TERMINE
18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover
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DONNERSTAG, DEN 9. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz
10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung
10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung
13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung
13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung
14:00 USA: Dow, Hauptversammlung
15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26
08:00 DEU: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25
08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
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FREITAG, DEN 10. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux
09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 DEU. Baupreise für Wohngebäude 2/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26
08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26
14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26
14:30 USA: Realeinkommen 3/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)
18:00 RUS: BIP Jahr 2025
18:00 RUS: BIP Q4/25
18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26
SONSTIGE TERMINE
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MONTAG, DEN 13. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden
13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung
13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen
22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung
DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26
TERMINE KONJUNKTUR
12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26
14:00 POL: Handelsbilanz 2/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen»
+ 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)
18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin
USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt
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DIENSTAG, DEN 14. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference
10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung
12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen
12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen
13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen
13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung
14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung
14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen
15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung
18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz
DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 3/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26
06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)
07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg
17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin
CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf
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MITTWOCH, DEN 15. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26
07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen
08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz
09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart
10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung
11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung
12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung
12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen
12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen
13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen
18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26
08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26
11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Empire State Index 4/26
14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26
16:00 USA: NAHB-Index 4/26
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
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DONNERSTAG, DEN 16. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen
07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz
07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz
08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung
09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen
09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz
10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin
10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung
12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen
13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen
14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung
15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung
17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)
22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen
23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Fuchs, Capital Markets Day
FRA: Kering, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: BIP Q1/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36
08:00 GBR: BIP 2/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26
15:15 USA: Industrieproduktion 3/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg
11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm
12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin
DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
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FREITAG, DEN 17. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen
09:30 FRA: Hermes, Hauptversammlung
10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung
13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen
13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen
15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/26
10:00 ITA: Handels- und Leistungsbilanz 2/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Abschluss Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten, Nikosia
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MONTAG, DEN 20. APRIL
TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26
11:00 EUR: Bauproduktion 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover
+08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA
+08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
+11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein
+13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales
+14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung»
+1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland»
18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V., u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin
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