WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Februar 2021

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Heute im Fokus

DAX schließt stabil -- Übernahmespekulationen bei Bilfinger -- Bitcoin steigt auf Rekordhoch - Tesla investiert mehr als eine Milliarde Dollar in BTC -- GRENKE, Apple, CureVac, BioNTech, Ford im Fokus

E.ON-Tochter Essent verkauft Vertriebsgeschäft in Belgien an Luminus. Daimler-Betriebsratschef will Sperrminorität nach Konzernaufspaltung. RWE-Chef Schmitz hört früher auf. METRO bestellt Steffen Greubel zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Schaeffler erwartet mehr Aufträge im Bereich E-Mobilität. Baader Bank profitiert vom Börsenboom.