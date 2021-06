WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 22. Juni:

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 09. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (detailliert) (Pk 10.00 h)

07:35 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: VCI, Q1-Konjunkturbericht

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online()

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Mueller - Die lila Logistik, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Blanco, Jahres-Pk (online)

TERMINE KONJUNKTUR

PLD: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 04/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 04/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 05/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 05/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 04/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

EUR: EU-Verfahren gegen Deutschland wegen EZB-Urteils erwartet

09:00 DEU: Munich Security Report 2021 mit dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger

10:00 DEU: Eröffnung digitale Fachtagung "Anlagenbau und -betrieb der Zukunft" des Fraunhofer Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF)

10:00 DEU: Digitale Konferenz "Morals & Machines 2021 - Hybrid Evolution". Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nimmt im Rahmen der Veranstaltung an einem Gespräch zum Thema «What does Silicon Saxony create?» teil. An der Konferenz nimmt ebenfalls auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil.

+ 14.05 Interview mit Ministerpräsident Michael Kretschmer

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft (IfW) präsentiert Studie zum volkswirtschaftlichen Nutzen des Nord-Ostsee-Kanals

10:00 DEU: Online-Pk Digitalverband Bitkom zu Bankgeschäften übers Internet

11:00 EUR: Urteil des EU-Gerichts zu staatlichen Beihilfen in der Covid-19-Krise an Condor. Ryanair klagt gegen die Genehmigung der EU-Kommission für die Unterstützung Deutschlands an die Charterfluggesellschaft Condor in Höhe von 550 Mio. Euro.

11:00 GBR: Großbritannien und die EU sprechen über die Umsetzung der Brexit-Abkommen

14:00 DEU: Online-Veranstaltung Bankenverband BdB und Center for Financial Studies: "Nebeneffekte der Geldpolitik " u.a. mit Moritz Schularick, Universität Bonn, dem «Wirtschaftsweisen» Volker Wieland, Ex-EZb-Chefvolkswirt Otmar Issing und dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 10. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: VDMA-Fachverband Robotik + Automation, Online-Pk zu Umsatz-Prognose 2021 und Branchenergebnis 2020

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/21

07:00 FIN: Industrieproduktion 04/21

08:00 DNK: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Insolvenzen 03/21 einschließlich Trendindikator Mai 2021

08:45 FRA: Industrieproduktion 04/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 05/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 05/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 04/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 04/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 05/21

12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde )

14:30 USA: Verbraucherpreise 05/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Digitaler Deutscher Mietertag des Deutschen Mieterbundes

+ 14.00 Eröffnung durch Lukas Siebenkotten, Präsident Deutscher Mieterbund

+ 14.25 Impulsvortrag Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)

+ 15.00 Impulsvortrag Grünen-Vorsitzender Robert Habeck

+ anschl. interne Mitgliederversammlung

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

09:30 EUR: EuGH-Gutachten zum Streit über Stickoxid-Messungen bei Euro-6-Motoren. 2018 gab das Gericht der EU einer Klage der Städte Paris, Brüssel und Madrid teilweise statt, die sich gegen zu hohe Grenzwerte zur Prüfung der Stickoxidemissionen bei Euro-6-Motoren richtete. Deutschland, Ungarn und die EU-Kommission legten Rechtsmittel ein und zogen vor den Europäischen Gerichtshof. Der zuständige Generalanwalt stellt heute sein Schlussgutachten vor.

10:00 DEU: Jahresversammlung des ifo-Instituts (online): "Wirtschaftspolitische Herausforderungen in der Post-Merkel-Ära". Podiusmdiskussion mit ifo-Präsident Clemens Fuest, BMW-Vorstandschef Oliver Zipse, Soziologie-Prof. Armin Nassehi (LMU München), Prof. Lisandra Flach (ifo-Institut).

10:00 DEU: Online-Wirtschaftskonferenz "Apotheken zwischen Jahresbilanz und Zukunftsperspektive" des Deutschen Apothekerverbandes (DAV)

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 11. JUNI 2021

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Handelsbilanz 04/21

08:00 GBR: BIP 04/21

08:30 DEU: Bundesbank veröffentlicht aktuelle Konjunkturprognose

08:00 DEU: Großhandelspreise 05/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/21

12:30 RUS: Nationalbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (vorläufig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Niederlande

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien

EUR: Fitch Ratingergebnis Spanien

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

GBR: G7 Gipfeltreffen in Carbis Bay in Cornwall (bis 13.06.)

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 14. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/21

19:00 USA: General Motors, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 06/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 04/21 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/21

07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 05/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 04/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

BEL: Nato-Gipfel, Brüssel

GBR: Britische Regierung will über vollständige Aufhebung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entscheiden, London

HINWEIS

AST / CHN / HKG / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 15. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (onine)

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sulzer, Capital Markets Day

NOR: Equinor, Capital Markets Day

USA: Oracle, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2021

09:00 SVK: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:30 USA: Empire State Index 06/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/21

16:00 USA: Lagerbestände 04/21

16:00 USA: NAHB-Index 06/21

18:00 RUS: BIP Q1/21 (vorläufig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Bundesgerichtshof überprüft erstes Strafurteil zu umstrittenen "Cum-Ex"-Deals, Karlsruhe

18:00 DEU: Online-Gespräch "EUROPA 2030 - Visionen und Wirklichkeiten" mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU)

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 16. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: SLM Solutions, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sto, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Süss Microtec, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zur Rose, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 05/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/21

10:00 DEU: ifo-Konjunkturprognose Online-Pk mit ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser und ifo-Präsident Clemens Fuest

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 05/21

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Uhr Pressekonferenz Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Gesundheitsministerkonferenz (GMK) (online)

DEU: Innenministerkonferenz (IMK), Rust

16:00 DEU: Online-Veranstaltung zum Thema "Volkswirtschaftliche Prognose im Superwahljahr" mit Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft

16:00 DEU: Online-Spitzendialog des Forschungsbeirats der Plattform Industrie 4.0. Vertreter der deutschen Wirtschaft diskutieren Perspektiven für die Industrie 4.0 und formulieren Ideen für die kommende Legislaturperiode.

17:30 DEU: Live-Talk des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft mit den Kanzler- und Spitzenkandidaten zur Energie- und Klimapolitik mit Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU), Christian Lindner (FDP) und Olaf Scholz (SPD)

CHE: Gipfeltreffen Biden-Putin, Genf

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 17. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: Stada Health Report 2021, Online-Pk

10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Vodafone, Technology Virtual Investor Briefing

GBR: Sainsbury, ESG Day

USA: Adobe, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2021

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/21

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 05/21

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/21

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 ITA: Handelsbilanz 04/21

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 06/21

16:00 USA: Frühindikator 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweitägige Online-Wirtschaftsministerkonferenz, Düsseldorf

15:00 BEL: Tagung der Eurogruppe, Brüssel

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 18. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien, Slowenien

EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

DEU: Großer Verfallstag an der Börse

BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 21. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Fortsetzung Schadenersatz-Prozess Deutsche Bahn u.a. gegen Mitglieder des Lkw-Kartells, München

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 05/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/21

14:30 USA: CFNA-Index 05/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote Q1/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (TDI), Berlin

DEU: Digitaler Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Berlin

+ 13.00 Eröffnungs-Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel

+ 13.15 Ansprache Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

16:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag 2021 des Verbraucherzentrale Bundesverbands u.a. mit Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock, Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, FDP-Chef Christian Lindner

BEL: Tagung der EU-Umweltminister, Brüssel

LUX: Tagung der EU-Außenminister, Luxemburg

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 22. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

14:00 DEU: BioNTech, Hauptversammlung (online)

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/21 (endgültig)

09:00 CHE: KOF: Sommerprognose 2021

09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Pk zum Deutschen Bauerntag 2021 unter dem Motto "Zukunft Landwirtschaft" (23./24.6.), Berlin

+ 11.00 Online-Pk mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied

09:00 DEU: Konferenz Finanzplatztag der "Börsenzeitung" (online) u.a. mit Axel Weber (UBS) und Joachim Wuermeling (Bundesbank)

11:00 DEU: Online-Pk der Helaba-Tochter Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe: Rückblick 2020 und Ausblick 2021, Frankfurt/M.

11:30 DEU: Online-Pressegespräch Berenberg: "Wirtschaft und Kapitalmärkte: Goldene Zwanziger Jahre nach der Pandemie?" mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding

-------------------------------------------------------------------------------

