WOCHENVORSCHAU: Termine bis 22. Mai 2026

11.05.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 22. Mai

^

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 11. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: TKMS, Q2-Zahlen (9.30 Pk)

07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung

14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen

20:30 BGR: Shelly, Q1-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SAU: Aramco, Q1-Zahlen

USA: Mosaic, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 4/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 3/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken legt Zahlen zu Immobilienpreisen im ersten Quartal vor

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten, Nikosia

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 12. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Mazda Motor, Jahreszahlen

06:45 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen (10.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen (9.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (11.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q2-Zahlen (9.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (8.30 Pk, 10.30 Analystencall)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

07:25 DEU: Medios, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen (11.00 Call)

07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen (14.00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (11.00 Call)

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen (13.00 Call)

07:30 DEU: Scout24, Capital Market Day

07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

07:50 DEU: MBB, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Singulus, Jahreszahlen und Q1-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung

10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mensch und Maschine Software, Hauptversammlung

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung, Frankfurt/M.

10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung

10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung

10:00 FRA: Thales, Hauptversammlung

10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung

13:00 CHE: Roche, Diagnose Day 2026

14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung

15:30 USA: 3M, Hauptversammlung

17:00 NLD: DocMorris, Hauptversammlung

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen (detailliert)

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen

USA: Boeing, Auslieferungen 4/26

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 3/26 (vorab)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 4/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 3/26

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Realeinkommen 4/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schadenersatz-Klage gegen Lkw-Kartell, Karlsruhe

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur EU- Einstufung von TikTok als Torwächter

10:00 DEU: Konjunktur-Pk der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit Vorstellung des «Weißbier-Index» für das Frühjahr 2026, München

10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Pk Dussmann Group, Berlin

14:00 DEU: Bilanz-Pk Wirtschafts- und Strukturbank Hessen (WIBank), Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 13. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Zahlen

06:55 DEU: Bertrandt AG Q1-Zahlen und Capital Market Day

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen (8.00 Pk)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (9.30 Pk, 14.30 Analystenkonferenz))

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen (11.30 Pk)

07:00 DEU: Init, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 DEU: RWE Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Sixt, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tonies, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 Pk)

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen und HV (10.00 Uhr)

08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Softbank, Jahreszahlen

09:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung

09:25 JPN: Nissan Motor, Jahreszahlen

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung

10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung

10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung

10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung

10:00 DEU: Aumovio, Hauptversammlung

10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung

11:00 DEU: Birkenstock, Q2-Zahlen

11:30 CHE: Temenos Group, Hauptversammlung

11:30 CHN: Alibaba, Jahreszahlen und Q1-Zahlen

12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung

12:30 GBR: Unilever, Hauptversammlung

17:00 DEU: SAP-SAPPHIRE, Finanzanalystenkonferenz in Orlando, Florida

18:00 USA: AMD, Hauptversammlung

18:00 USA: Intel, Hauptversammlung

22:30 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Einhell, Q1-Zahlen

NLD: Mediaforeurope (MFE), Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 3/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/26

07:00 FIN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 3/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 4/26

08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Q1/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 4/26

08:00 ROU: BIP Q1/26 (vorab)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 3/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 4/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

FRA: Internationale Energieagentur (IEA) legt Ölmarkt-Bericht für Mai vor

10:00 DEU: Sitzung Wirtschaftsausschuss mit Bericht der Bundesbank zum digitalen Euro, Kiel

10:00 DEU: Entscheidung im Verfahren zur «Milka»-Schokoladentafel, Bremen

CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten, Nikosia

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 14. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz

08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

08:00 JPN: Honda Motor, Jahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn Technology, Q1-Zahlen

11:00 GBR: Helios Towers, Hauptversammlung

13:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

14:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung

14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung

17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung

18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen

22:30 USA: AT&T, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: BIP 3/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 3/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 3/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q1/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn Messe Tuning World Bodensee 2026 (14.-17.5.2026), Friedrichshafen

USA/CHN: US-Präsident Donald Trump reist nach Peking zu Staatschef Xi

HINWEIS

DEU: Feiertag, Börse geöffnet

DNK; FIN, NOR, SWE, CHE Feiertag, Börsen geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 15. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/26

07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Freenet, Q1 Presse- und Analystenkonferenz

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert)

14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung

14:30 USA: Intercontinental Exchange, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Mfg Bericht 5/26

15:15 USA: Industrieproduktion 4/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Energieintensive Industrie: Produktion, Beschäftigte,

Energieverbrauch, Februar 2022-März 2026

10:00 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Penny wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 18. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen

16:00 SWE: Tele2 AB, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Einzelhandelsumsatz 4/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 4/26

09:00 CHE: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: NAHB-Index 5/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel

FRA: Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Paris

FRA: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, Straßburg

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 19. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung

10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Ottobock, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung

10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung

11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung

12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen

12:00 GBR: Shell, Hauptversammlung

14:30 USA: PayPal, Hauptversammlung

16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung

16:00 USA: JPMorgan Chase & Co, Hauptversammlung

18:00 NLD: Euronext, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Standard Chartered, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/26

06:30 JPN: Industrieproduktion 3/26 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 3/26 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/26

10:00 ESP: Handelsbilanz 3/26

11:00 EUR: Handeslbilanz 3/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: 27. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin

10:00 DEU: KfW legt Gründermonitor vor mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher, Frankfurt/M.

FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschlag für Düngemittelplan vor, Straßburg

USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 20. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung

10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung

10:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung

10:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Arag, Jahreszahlen, Düsseldorf

10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung

10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung

10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung

11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung

11:00 DEU: SMS group, Jahreszahlen, Mönchengladbach

12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung

14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung

14:00 USA: GE Vernova, Hauptversammlung

15:00 USA: Travelers, Hauptversammlung

16:00 USA: Halliburton, Hauptversammlung

16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung

17:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung

18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung

20:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q1-Zahlen

USA: Intuit, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 4/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn Energieministerkonferenz mit Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU), Norderney

09:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über baden-württembergische Landesgrundsteuer, München

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 21. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Strabag, Q1-Umsatz

07:00 AUT: AT&S, Jahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen

07:10 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen

09:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Init, Hauptversammlung

10:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung

10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung

10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung

11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung

12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung

13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung

14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung

15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung

15:00 USA: Cummins, Capital Markets Day

19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung

22:00 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Stellantis, Investor Day

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

USA: Spotify, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 4/26

01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 3/26

02:40 jPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 5/26

08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Industrieproduktion 4/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 4/26

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Bauproduktion 3/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

EU-Kommission legt Frühjahrsprognose für die Wirtschaft vor

SWE: Nato-Außenministertreffen, Helsingborg

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 22. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz

07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen

08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung

09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung

10:00 DEU: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung

10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung

10:00 FRA: Carrefour, Hauptversammlung

11:00 DEU: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung

18:00 USA: Allstate, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/26

08:00 DEU: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/26

08:00 DEU: Privatkonsum Q1/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 5/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 5/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 5/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritter und letzter Tag Energieministerkonferenz, Norderney

BEL: Treffen der EU-Handelsminister, Brüssel

SWE: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Helsingborg

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi