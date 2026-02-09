DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +0,4%Nas23.239 +0,9%Bitcoin58.245 -1,1%Euro1,1907 -0,1%Öl68,86 -0,4%Gold5.039 -0,4%
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Februar 2026

10.02.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 23. Februar 2026

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 10. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Mazda Motor, Q3-zahlen

06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung 11.00 Uhr)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr)

07:30 DEU: Talanx, vorläufige Jahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

08:00 JPN: Honda Motor, Q3-zahlen

11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen

22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26

09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/25

16:00 USA: Lagerbestände 11/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Vorstellung des Frühjahrsgutachtens der "Immobilienweisen": Wachstum, Wohnen, Wettbewerbsfähigkeit - Welche Impulse Politik und Immobilienwirtschaft setzen können, Berlin

DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel «Biofach» unter dem Motto «Growing Tomorrow - Young Voices, Bold Visions», Nürnberg

DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft, Essen

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 11. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen

06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: TKMS, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall)

07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen

07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)

07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update)

17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen

17:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

ITA: Banca Generali, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/26

14:30 USA: Realeinkommen 1/26

16:30 RUS: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 12. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 Hauptversammlung

07:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (10.45 Call für Medien und Analysten)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall und Pk)

07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen

07:30 FRA: Legrand, Jahreszahlen

07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen

07:30 JPN: Softbank, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen

09:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen

09:25 JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung

11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung

12:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen

17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen

22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

USA: FedEx, Investor Day

USA: PG&E, Q4-Zahlen

USA: Baxter International, Q4-Zahlen

USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

USA: AirBnB, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Leistungsbilanz 12/25

00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

08:00 GBR: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 12/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 1/25

11:00 POL: Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk des Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2025 und Ausblick 2026, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Jahres-Pk Verbände der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg (ChemieBW), Stuttgart

11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk, Bremerhaven

18:30 DEU: Münchner Europakonferenz 2026 mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), München

BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel

BEL: EU-Sondergipfel zu Wettbewerbsfähigkeit, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik - Auftakt-Abendessen, Nikosia

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 13. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen

12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25

08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25

14:00 POL: Handelsbilanz 12/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26

SONSTIGE TERMINE

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 16. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 2025

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

05:30 JPN: Industrieproduktion 12/25 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/25

08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/25

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 17. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26

12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25

14:30 USA: Empire State Bericht 2/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 1/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 18. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz

18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen

22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Carrefour, Capital Markets Day

USA: Edison International, Q4-Zahlen

USA: Moody's, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25

15:15 USA: Industrieproduktion 1/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26

16:00 USA: Frühindikator 1/26

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 19. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk)

07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen

07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen

07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen

18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Transocean, Q4-Zahlen

FRA: Orange, Capital Markets Day

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26

07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26

08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25

10:00 POL: Industrieproduktion 1/26

10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26

10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25

11:00 EUR: Bauproduktion 12/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 12/25

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 1/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn

15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf

CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 20. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26

08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26

08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25

14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe

CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 23. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden

BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi