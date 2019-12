WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. Dezember 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 24. Dezember:

MITTWOCH, DEN 11. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 h Jahres-Pk, Hamburg)

08:00 DEU: Telefonica Deutschland, Business Update Call

08:00 ESP: Inditex, Q3-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4 Umsatz

09:30 CHE: Credit Suisse, Investor Day, London

10:00 DEU: Carl Zeiss, Jahres-Pk, Stuttgart

11:00 SWE: Hexagon, Capital Markets Day

11:00 DEU: Volkswagen Marke, Auslieferungen 11/19

13:45 DEU: TUI, Telefon-Pk zu den Jahreszahlen

14:30 CHE: Barry Callebaut, Hauptversammlung

15:00 USA: Home Depot, Investor & Analystentreffen

18:30 DEU: Metro, Jahreszahlen (endgültig)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Airline-Verband IATA mit neuen Passagier- und Frachtzahlen 2019

DEU: Thyssenkrupp, Kapitalmarkttag, London

SAU: Aramco, Erstnotiz an der Saudi Stock Exchange

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/19

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

12:00 TRK: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/19

14:30 USA: Realeinkommen 11/19

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsbeschluss (20.30 h Pk)

SONSTIGE TERMINE

01:00 USA: US-Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung unter dem Motto "Make America Great Again"

09:00 EUR: EU-Kommission und EU-Parlament beraten über den "Green Deal"

10:00 DEU: LG Köln verkündet Urteil über Klage der HUK Coburg gegen Check24 im Rechtsstreit um "Nirgendwo Günstiger Garantie", Köln

12:00 FRA: Frankreichs Premier will nach Protest Pläne zur Rentenreform vorstellen

DEU: Sitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn u.a. zu den Problemen beim Verkauf der Tochter Arriva und zur Bestellung eines neuen Finanzvorstands

DEU: Internationale Konferenz "Future of AI in Automotive" des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zu Künstlicher Intelligenz (KI) in Autos

DONNERSTAG, DEN 12. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: KfW Bankengruppe, Kapitalmarkt-Pressegespräch, Frankfurt

10:00 DEU: Bertrandt, Bilanz-Pk, Stuttgart

10:00 NLD: Signify, Capital Markets Day

11:00 DEU: Metro, Bilanz-Pk, Düsseldorf

13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 11/19

22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tom Tailor, Q1-Zahlen, Q2-Zahlen, Q3-Zahlen

GBR: Dixons Carphone, Halbjahreszahlen

USA: Ciena, Q4-Zahlen

USA: Broadcom, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 10/19

07:45 CHE: Seco Konjunkturprognosen vom Dezember 2019

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Winter

09:30 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. Pk 10.00 Uhr), Bern

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose für Deutschland und die Welt

10:00 DEU: Pk zur Ifo Konjunktur-Prognose Winter 2019, Berlin

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/19

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/19

12:00 TUR: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h mit EZB-Präsidentin Lagarde)

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

GBR: Parlamentswahl in Großbritannien

09:00 DEU: BGH entscheidet über Markenstreit zum "Öko-Test"-Label

09:30 DEU: OLG München verkündet Urteil im Rechtsstreit über "Easy Money" - SIM-Karten. Der Kläger hat 508 alte SIM-Karten mit "Easy Money"-Guthabenfunktion gesammelt und fordert vom Mobilfunkbetreiber Telefonica über 300 000 Euro Guthabenwert. Das Unternehmen lehnt das ab.

12:00 DEU: Pk "Automatisiertes Fahren in der Smart City" des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)

12:00 DEU: BGH verhandelt über "WarnWetter-App" des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

DEU: Bundestag beschließt Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Berufen

DEU: Plenarsitzung Berliner Abgeordnetenhaus u.a. mit Einbringung Gesetzentwurf zum geplanten Mietendeckel

EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 13.12.19), Brüssel

FREITAG, DEN 13. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/19

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen (endgültig)

10:00 DEU: Pressefrühstück mit Dr. Markus Krebber, CFO RWE AG und Anja-Isabel Dotzenrath, CEO RWE Renewables, Frankfurt

11:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 11/19

12:00 DEU: Daimler, Pressegespräch mit Hubertus Troska, Vorstandsmitglied der Daimler AG, verantwortlich für China-Aktivitäten zum laufenden Geschäftsjahr und die Aussichten in China

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Tankan-Index Q4/19

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/19 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/19

08:30 DEU: Deutsche Bundesbank veröffentlicht halbjährliche Konjunkturprognose

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/19

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/19

16:00 USA: Lagerbestände 10/19

EUR: DBRS Ratingergebnis Großbritannien

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien, Serbien

SONSTIGE TERMINE

EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag)

MONTAG, DEN 16. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Isra Vision, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

13:30 LUX: Aroundtown, ao Hauptversammlung

15:30 CHE: Roche, Business Update Call

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 12/19

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/19

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/19

09:00 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/19

14:30 USA: Empire State Index 12/19

15:00 BEL: Handelsbilanz 10/19

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 (vorläufig)

16:00 USA: NAHB-Index 12/19

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk des Beratungsunternehmens Bain zu seiner aktuellen Studie zur Lage der deutschen Banken mit Bain-Deutschlandchef Walter Sinn und Bankenexperte Sebastian Thoben, Frankfurt

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (1. Tag)

DIENSTAG, DEN 17. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (Call 8.30 h)

11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung, Einbeck

15:00 USA: Eli Lilly, Q4 Guidance Call

22:15 USA: FedEx, Q2-zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Oracle, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 11/19

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/19

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/19

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/19

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/19

15:15 USA: Industrieproduktion 11/19

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/19

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (2. und letzter Tag)

MITTWOCH, DEN 18. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Douglas, Jahreszahlen

11:00 DEU: Tom Tailor, Hauptversammlung, Hamburg

18:00 DEU: Volkswagen Marke, Jahresabschlussgespräch, Wolfsburg

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: General Mills, Q2-Zahlen

USA: Micron Technologies, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/19

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 12/19

10:30 GBR: Verbraucherpreise 11/19

10:30 GBR: Erzeugerpreise 11/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/19 (endgültig)

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Prozessauftakt KapMuG-Musterverfahren gegen Möbelkonzern Steinhoff beim OLG Frankfurt, Frankfurt

DONNERSTAG, DEN 19. DEZEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Heckler & Koch, ao Hauptversammlung, Rottweil

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/19

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/19 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/19

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

10:00 PLD: Industrieproduktion 11/19

10:00 PLD: Erzeugerpreise 11/19

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/19

11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Winter 2019, Dresden

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/19

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/19

16:00 USA: Frühindikator 11/19

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/19

SONSTIGE TERMINE

DEU: Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse eröffnen erste gemeinsame Filiale in neuem Gewand ("Finanzpunkt"), Bad Soden

RUS: Russlands Präsident Wladimir Putin stellt sich bei Jahrespressekonferenz Fragen von Journalisten aus aller Welt und allen Teilen des Landes

FREITAG, DEN 20. DEZEMBER 2019

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 12/19

00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/19

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 11/19

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 01/19

08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/19

08:45 FRA: Konsumausgaben 11/19

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/19

10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 11/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/19

10:30 GBR: BIP Q3/19 (endgültig)

10:30 GBR: Leistungsbilanz Q3/19

14:30 USA: BIP Q3/19 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/19 (3. Veröffentlichung)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/19 (vorab)

16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse

MONTAG, DEN 23. DEZEMBER 2019

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: All Industry Activity Index 10/19

09:00 ESP: Erzeugerpreise 11/19

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/19

14:30 USA: CFNA-Index 11/19

16:00 USA: Neubauverkäufe 11/19

DIENSTAG, DEN 24. DEZEMBER 2019

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/19 (vorläufig)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/19

HINWEIS

"Heiligabend"

Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen

Verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ),

Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)

Börse in Russland geöffnet

