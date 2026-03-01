WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 24. März

MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystenkonferenz, 11.00 Pk)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Pk)

07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystenkonferenz)

07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (11.00 Pk)

07:30 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (8.00 Analystenkonferenz, 10.00 Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung

NLD: Wolters Kluwer, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q4/25

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26

09:30 DEU: DIW-Konjunkturbarometer

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26

13:30 USA: Realeinkommen 2/26

15:30 USA: EIA-Ölbericht

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe

09:30 DEU: Online-Pk Bitkom zur « Digitalisierung der Wirtschaft» mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst

10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin

15:00 CHE: UN-Nothilfekoordinator stellt Finanzbedarf für Krisen weltweit vor

AUT: Opec Ölmarktbericht Monat

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf

+10.00 Keynote des Umweltministers Carsten Schneider (SPD)

CHN: Fortsetzung des chinesischen Volkskongresses

DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen

07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen

07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen

10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)

18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung

22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

CHE: DSM-Firmenich, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26

13:30 USA: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Nikosia

18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.

FREITAG, DEN 13. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M.

ITA: De Longhi, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 2/26

08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025

08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26

08:00 GBR: Bauproduktion 1/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26

10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26

13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig)

15:00 USA: JOLTS Offene Stellen 1/26

17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26

SONSTIGE TERMINE

CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses, Peking

MONTAG, DEN 16. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen

08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen

07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen

10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig

16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung

CHE: Tecan, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26

03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26

10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

14:00 POL: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Empire State Bericht 3/26

14:15 USA: Industrieproduktion 2/26

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München

Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen

07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen

17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz

22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen

23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen

DEU: VW-Tochter Audi, Jahrespressekonferenz

USA: Qualcomm, Hauptversammlung

USA: Nvidia, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Index 3/26

15:00 USA: Frühindikator 2/26

15:00 USA: Hausverkäufe 2/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland

mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland

DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)

MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung

07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026

07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 AUT: Verbund AG, fJahreszahlen

09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen

10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz

18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung

21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen

USA: Macy's, Q4-Zahlen

USA: General Mills, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 USA: MBA Hypothekenanträge

13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26

15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26

19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen

09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)

DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)

DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)

DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto

DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Init Innovation, Jahreszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen

07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen

07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen

07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen

07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen

07:30 DEU: United Internet-Tochter Ionos, Jahreszahlen

07:30 DEU: United-Internet-Tochter 1&1, Jahreszahlen

10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung

21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen

CHE: Givaudan, Hauptversammlung

DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen

DEU: Exasol, Jahreszahlen

DEU: OHB, Jahreszahlen

DEU: NordLB, Jahreszahlen

DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen

DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen

DEU: DMG Mori, Jahreszahlen

DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day

DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen

DEU: Nordwest Hande, Jahreszahlen

DEU: Demire, Jahreszahlen

GBR: Accenture, Q2-Zahlen

ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029

ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25

11:00 EUR: Bauproduktion

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26

14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)

15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26

15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

FREITAG, DEN 20. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen

DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen

DEU: Max Automation, Jahreszahlen

DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen

DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen

DEU: Westag, Jahreszahlen

DEU: ZF Friedrichshafen, Jahreszahlen

USA: Carnival, Q1-Zahlen

USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/26

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor

08:45 FRA: Löhne Q4/25

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26

10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz

MONTAG, DEN 23. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk)

DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht

DEU: Pro DV, Jahreszahlen

DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26

15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes

DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen

10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26

07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26

10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lohnstückkosten Q4/26 (endgültig)

14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos

DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie

DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi