WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. August 2021

FREITAG, DEN 13. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q2-Zahlen (Pressecall 10.00 h)

07:00 DEU: Encavis, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Halbjahreszahlen (Call 11.00 h)

07:25 DEU: Tele Columbus, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen (detailliert)

09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Halbjahreszahlen

DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 08/21

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/21

08:00 DEU: Großhandelspreise 07/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 07/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 06/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/21 (vorab)

EUR: S&P Ratingergebnis Schweden, Litauen, Lettland, Ungarn

EUR: Moody's Ratingergebnis Irland, Litauen

EUR: Fitch Ratingergebnis Türkei

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung über Eilantrag der Opposition gegen die Wahlrechtsreform

DEU: Ende des Lokführerstreiks

+ 11.00 Pk des GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky zur Streikbilanz

MONTAG, DEN 16. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen

DEU: Bechtle, Notierung der neuen Aktien nach Aktiensplit

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 07/21

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 06/21 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 08/21

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Batteriehersteller Akasol eröffnet Gigafactory u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne)

DIENSTAG, DEN 17. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Ströer, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Zooplus, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: BHP, Jahreszahlen

DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Handelsbilanz 06/21

08:00 ROU: BIP Q2/21 (vorab)

09:00 HUN: BIP Q2/21 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q2/21 (vorab)

10:00 BGR: BIP Q2/21 (vorab)

11:00 EUR: Bauproduktion 06/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/21 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/21

15:15 USA: Industrieproduktion 07/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/21

16:00 USA: Lagerbestände 06/21

16:00 USA: NAHB-Index 08/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

MITTWOCH, DEN 18. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen (Cal 14.00 h)

07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VCI Halbjahres-Pk

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q2-Zahlen

USA: Nvidia Corporation, Q2-Zahlen

USA: Target, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 06/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1 Mrd EUR

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Erzeugerpreise 07/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.7.21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

DONNERSTAG, DEN 19. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

07:30 FIN: Multitude SE,Q2-Zahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Gerry Weber, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

DEU: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

USA: Macy's, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/21

10:00 ESP: Handelsbilanz 06/21

10:00 PLD: Industrieproduktion 07/21

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 ITA: Leistungsbilanz 06/21

14:30 USA: Philly Fed Index 08/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

FREITAG, DEN 20. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aumann, Halbjahreszahlen

DEU: MBB, Halbjahreszahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 08/21

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 08/21

01:30 JPN: Verbraucherprise 07/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/21

10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 07/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 08/21

12:00 IRL: Erzeugerpreise 07/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Dänemark

EUR: S&P Ratingergebnis Estland, Schweiz

EUR: Moody's Ratingergebnis Island

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

MONTAG, DEN 23. AUGUST 2021

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 08/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 07/21

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (vorab)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (vorab)

18:00 RUS: Industrieproduktion 07/21

SONSTIGE TERMINE

15:00 DEU: Online-Diskussion des Deutschen Caritasverbands und des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands zur Krankenhauspolitik u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

19.00 DEU: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) spricht über ihre Amtszeit und die Zukunft der deutschen Sicherheitspolitik

DIENSTAG, DEN 24. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

USA: Medtronic, Q1-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/21

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 07/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 08/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt

MITTWOCH, DEN 25. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm, Q2-Zahlen

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q2-Zahlen

LUX: Aroundtown S. A., Halbjahreszahlen

USA: Salesforce, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/21 (endgültig)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/21 (endgültig)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 07/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 08/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/21 (vorab)

15:00 BEL: Geschäftsklima 08/21

18:00 RUS: Industrieproduktion 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den Ex-Chef des früheren Fahrradbauers Mifa Sangerhausen wegen Betrugs im besonders schweren Fall, Halle (Saale)

10:00 DEU: OLG Düsseldorf verkündet Entscheidung im Rechtsstreit zwischen der Nord Stream 2 AG und der Bundesnetzagentur, Düsseldorf

14:00 DEU: Symposium "Demokratische Rente? - Von wegen!" des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten (DVG), Neustadt

DONNERSTAG, DEN 26. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen

09:00 CHE: Givaudan, Halbjahres-Pk

10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Nord/LB, Halbjahreszahlen

DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (detailliert)

DEU: Stada, Halbjahreszahlen

IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen

USA: Gap, Q2-Zahlen

USA: Dell, Q2-Zahlen

USA: HP Inc., Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 08/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 08/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 07/21

14:30 USA: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht die Ethanolfabrik am Südzucker-Standort in Zeitz. Es sind Gespräche mit dem Vorstand des Unternehmens und weiteren regionalen Vertretern aus Wirtschaft und Politik zu Zukunftsperspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung in Mitteldeutschland geplant.

08:45 DEU: BGH verkündet Urteil zur Zulässigkeit des Rechtsdokumente-Generators Smartlaw, Karlsruhe

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den Ex-Chef des früheren Fahrradbauers Mifa Sangerhausen wegen Betrugs im besonders schweren Fall, Halle (Saale)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Bayerischer Verfassungsgerichtshof gibt Entscheidung über AfD-Klage gegen den Landtag bekannt, München

12:30 DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten der privaten Banken in Deutschland, Wiesbaden

USA: Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole, Jackson Hole

DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM

