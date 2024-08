WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. August 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 26. August 2024

DIENSTAG, DEN 13. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/24

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk)

07:30 DEU: Mutares, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Q2-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 7/24

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Medios, Halbjahreszahlen

CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/24

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/24 (vorläufig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 7/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/24

SONSTIGE TERMINE

17:30 DEU: 1. Norddeutsche Fischereikonferenz, Cuxhaven

IRL: Irlands Premierminister Simon Harris empfängt den ukrainischem Präsidenten Woldymyr Selenskyj

----------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 14. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen

06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen (9.00 h Call)

06:50 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Straumann, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Steel, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall)

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (10.30 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 11.00 h Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk)

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (9.00 h Pk)

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (14.00 h Pk)

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (10.00 h Analystencall)

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

07:25 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:55 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung

17:45 DEU: Encavis, Halbjahreszahlen (detailliert)

18:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

18:10 DEU: Deutsche Euroshop, Halbjahreszahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q3-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Vebraucherpreise 7/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/24

08:00 ROU: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 7/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/24 (vorläufig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/24

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/24

14:30 USA: Realeinkommen 7/24

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bürgerdialogtour mit Christian Lindner (FDP), Friedrichshafen

11:00 DEU: Online-Pk Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und Institut der deutschen Wirtschaft zum Ingenieurmonitor. Er liefert einen Überblick über den aktuellen Stand und die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den Ingenieur- und Informatikerberufen.

1:00 DEU: Pk Fisch-Informationszentrum zu Daten und Fakten über die Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg

DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht die Stadt Norderstedt. Bundeswirtschaftsminister Habeck will sich über erneuerbares Heizen in öffentlichen Gebäuden in der Stadt informieren.

----------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 15. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:45 DEU: Metro, Analystenkonferenz Q3

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

13:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allgeier, Halbjahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Industrieproduktion 7/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/24

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/24

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/24

06:30 JPN: Industrieproduktion 6/24 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 6/24

08:00 GBR: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 6/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/24

14:30 USA: Empire State Index 8/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/24

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/24

15:15 USA: Industrieproduktion 7/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/24

16:00 USA: Lagerbestände 6/24

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/24

SONSTIGE TERMINE

DEU: Destatis: Zensus 2022: Haushalte und Familien, Wohnungsnutzung und Wohnfläche

HINWEIS

ITA / KOR: Feiertag, Börse geschlossen

----------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 16. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 6/24

08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/24

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/24

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/24

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/24 (vorläufig)

----------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 19. AUGUST

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/24

10:00 ESP: Handelsbilanz 6/24

16:00 USA: Frühindikator 7/24

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

17:00 DEU: Wahlkampfveranstaltungstour der BSW mit Sahra Wagenknecht (Vorsitzende) und Katja Wolf (Vorsitzende BSW Thüringen und Direktkandidatin), Eisenach

----------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 20. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: SFC Energy, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: DocMorris , Halbjahreszahlen

22:30 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Texas Instruments, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/24

08:00 CHE: Im- und Exporte 7/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/24

08:30 CHE: BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2/24

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/24

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 8/24

SONSTIGE TERMINE

DEU: Sommerdialog mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

+ 17.15 Zeit für Fragen mit Habeck

DEU: «Opening Night» der Computer- und Videospielmesse Gamescom (21. bis 25. August), Köln

----------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 21. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 AUT: Raiffeisen International, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

14:00 CHE: Alcon, Conference Call zu den Q2-Zahlen

22:05 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

USA: Snowflake, Q2-Zahlen

USA: Target, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/24

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 8/24

10:00 POL: Industrieproduktion 7/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 7/24

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokolle 31.7.24

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: OLG Köln verkündet Entscheidung über Entschädigung früherer Postbank-Aktionäre im Streit mit der Deutschen Bank, Köln

DEU: Eröffnung der Computer- und Videospielmesse Gamescom, Köln

----------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 22. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen (10.30 h Call)

07:30 DEU: CTS Eventim, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Branicks, Hauptversammlung

DEU: Grenke, Teilnahme Hamburger Investorentage (HIT)

DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 8/24

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/24 (endgültig)

09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbrauchervertrauen 8/24

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/24

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 7/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/24 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

USA: Jackson-Hole-Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen, Jackson Hole

----------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 23. AUGUST

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/24

01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/24

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 5/24

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/24

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 7/24

SONSTIGE TERMINE

18:30 DEU: «Weniger Zettel, mehr Wirtschaft! Bürokratieabbau als Konjunkturprogramm» Diskussion u.a. mit Bundesjustizminister Marco Buschmann sowie dem Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW, Johannes Pöttering, Gelsenkirchen

USA: Fortsetzung Jackson-Hole-Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen, Jackson Hole

----------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 26. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 6/24 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 7/24

08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer Q2/24

09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/24

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/24

10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/24

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/24 (vorläufig)

15:00 BEL: Geschäftsklima 8/24

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/24

SONSTIGE TERMINE

20:15 DEU: MDR-Sendung «Fakt ist!» mit den Spitzenkandidaten der Parteien

Es sprechen u.a. Madeleine Henfling (Grüne), Björn Höcke (AfD), Thomas Kemmerich (FDP), Georg Maier (SPD), Bodo Ramelow (Linke), Mario Voigt (CDU) und Katja Wolf (BSW).

----------------------------------------------------------------------------------------

