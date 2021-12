WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Dezember 2021

GO

Heute im Fokus

DAX letztlich wenig bewegt -- Apple-Aktie bleibt auf Rekordjagd - 3-Billionen-Schwelle im Blick -- VW gründet Europäische Aktiengesellschaft für Batteriegeschäft -- Bayer, Deutsche Börse im Fokus

Neue Daten untermauern MorphoSys' Hoffnung auf neues Krebsmedikament. Britische Wettbewerbsbehörde prüft Nuance-Übernahme durch Microsoft. Intel expandiert für Milliarden in Malaysia. UBS senkt Merck & Co auf 'Neutral'. JPMorgan hebt Coca-Cola auf 'Overweight'. Vonovia erweitert Vorstand und beruft Philip Grosse zum CFO. Bristol-Myers Squibb erhöht Dividende und plant Aktienrückkauf. Brenntag investiert in polnischen Standort.