WOCHENVORSCHAU: Termine bis 30. August 2021

DIENSTAG, DEN 17. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Ströer, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Zooplus, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: BHP, Jahreszahlen

DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

USA: Cree, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Handelsbilanz 06/21

08:00 DEU: Arbeitsmarktstatistik Q2/21

08:00 ROU: BIP Q2/21 (vorab)

09:00 HUN: BIP Q2/21 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q2/21 (vorab)

10:00 BGR: BIP Q2/21 (vorab)

11:00 EUR: Bauproduktion 06/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/21 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/21

15:15 USA: Industrieproduktion 07/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 07/21

16:00 USA: Lagerbestände 06/21

16:00 USA: NAHB-Index 08/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: PK zur WWF-Studie "Verpackungswende jetzt! So gelingt der Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen in Deutschland"

12:30 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas

MITTWOCH, DEN 18. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen (Cal 14.00 h)

07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VCI Halbjahres-Pk

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q2-Zahlen

USA: Nvidia Corporation, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 06/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/21

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 06/21

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 06/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1 Mrd EUR

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Erzeugerpreise 07/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.7.21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

09:30 DEU: Online-Pk der Hans-Böckler-Stiftung zur Studie "Arbeits- und Lohnstückkosten in Zeiten von Pandemie und Kurzarbeit"

10:30 DEU: "Autogipfel" zur Zukunft der Autoindustrie bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern von Branche, Gewerkschaften und Ländern. ei dem inzwischen 6. Spitzengespräch im Rahmen der "Konzertierten Aktion Mobilität" geht es um den Wandel der deutschen Autoindustrie zu Digitalisierung und mehr Klimaschutz.

DONNERSTAG, DEN 19. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

07:30 FIN: Multitude SE,Q2-Zahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Gerry Weber, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

HKG: Tencent, Q2-Zahlen

DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

DEU: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

USA: Macy's, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/21

10:00 ESP: Handelsbilanz 06/21

10:00 PLD: Industrieproduktion 07/21

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 ITA: Leistungsbilanz 06/21

14:30 USA: Philly Fed Index 08/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

DEU: Letzter Tag für mögliche Einwendungen für das neue Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin

FREITAG, DEN 20. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aumann, Halbjahreszahlen

DEU: MBB, Halbjahreszahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

USA: Foot Locker, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 08/21

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 08/21

01:30 JPN: Verbraucherprise 07/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 07/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 07/21

10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 07/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 08/21

12:00 IRL: Erzeugerpreise 07/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Dänemark

EUR: S&P Ratingergebnis Estland, Schweiz

EUR: Moody's Ratingergebnis Island

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

MONTAG, DEN 23. AUGUST 2021

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 08/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 07/21

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (vorab)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (vorab)

18:00 RUS: Industrieproduktion 07/21

SONSTIGE TERMINE

15:00 DEU: Online-Diskussion des Deutschen Caritasverbands und des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands zur Krankenhauspolitik u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

19.00 DEU: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) spricht über ihre Amtszeit und die Zukunft der deutschen Sicherheitspolitik

DIENSTAG, DEN 24. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Voltabox, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen

USA: Medtronic, Q1-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/21

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 07/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen: 3 Mrd EUR

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 08/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt

MITTWOCH, DEN 25. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Aroundtown S. A., Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm, Q2-Zahlen

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q2-Zahlen

USA: Salesforce, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/21 (endgültig)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 07/21 (endgültig)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 07/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 08/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/21 (vorab)

15:00 BEL: Geschäftsklima 08/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den Ex-Chef des früheren Fahrradbauers Mifa Sangerhausen wegen Betrugs im besonders schweren Fall, Halle (Saale)

10:00 DEU: OLG Düsseldorf verkündet Entscheidung im Rechtsstreit zwischen der Nord Stream 2 AG und der Bundesnetzagentur, Düsseldorf

14:00 DEU: Symposium "Demokratische Rente? - Von wegen!" des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten (DVG), Neustadt

DONNERSTAG, DEN 26. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Edag Engineering, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Instone Real Estate, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

09:00 CHE: Givaudan, Halbjahres-Pk

10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Nord/LB, Halbjahreszahlen

DEU: Stada, Halbjahreszahlen

IRL: CRH, Halbjahreszahlen

USA: Gap, Q2-Zahlen

USA: Dell, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 08/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 08/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 07/21

14:30 USA: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht die Ethanolfabrik am Südzucker-Standort in Zeitz. Es sind Gespräche mit dem Vorstand des Unternehmens und weiteren regionalen Vertretern aus Wirtschaft und Politik zu Zukunftsperspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung in Mitteldeutschland geplant.

08:45 DEU: BGH verkündet Urteil zur Zulässigkeit des Rechtsdokumente-Generators Smartlaw, Karlsruhe

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den Ex-Chef des früheren Fahrradbauers Mifa Sangerhausen wegen Betrugs im besonders schweren Fall, Halle (Saale)

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Bayerischer Verfassungsgerichtshof gibt Entscheidung über AfD-Klage gegen den Landtag bekannt, München

12:30 DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten der privaten Banken in Deutschland, Wiesbaden

USA: Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole, Jackson Hole

DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM

FREITAG, DEN 27. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: SHW, Halbjahreszahlen

AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update

SWE: Electrolux, Hauptversammlung

USA: Coty, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 08/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/21

09:30 SWE: BIP Q2/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:30 SWE: Handelsbilanz 07/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/21

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 08/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/21 (vorab)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig)

EUR: Moody's Ratingergebnis Frankreich, EFSF, ESM

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark

EUR: Fitch Ratingergebnis Polen

EUR: DBRS Ratingergebnis Portugal, Slowakei, Schweden

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Voraussichtlich Urteil am OVG Münster im Streit um Kohlekraftwerk Datteln 4

USA: Fortsetzung Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole, Jackson Hole

MONTAG, DEN 30. AUGUST 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 08/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/21

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/21

11:00 BEL: BIP Q2/21 (endgültig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig()

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 08/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

14:00 DEU: Diskussion zur Zukunft des Pharmastandortes Rheinland-Pfalz u.a. mit der Deutschland-Chefin von Boehringer Ingelheim , Sabine Nikolaus. Die Veranstaltung wird vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) zusammen mit Boehringer Ingelheim durchgeführt.

