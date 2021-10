WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. Oktober 2021

GO

Heute im Fokus

Asiens Börsen schwächer -- TeamViewer verlängert Vertrag mit Vorstandschef -- Bitcoin-Future-ETF in den USA wohl kurz vor Start -- Tesla-Chef Elon Musk als Überraschungs-Redner bei VW -- BVB im Fokus

Facebook schafft für virtuelle Welt "Metaverse" 10.000 Jobs in Europa. Produktpiraterie: Amazon will mehr Abstimmung mit Behörden. Chinas Wirtschaft wächst deutlich langsamer. Ferienzeit bringt Frankfurter Flughafen höheres Passagieraufkommen. Sixt geht von weiter steigenden Mietwagenpreisen aus. Commerzbank nimmt erste digitale Beratungszentren in Betrieb.