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WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. Mai 2026

23.04.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 6. Mai

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DONNERSTAG, DEN 23. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call)

07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30)

07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz

08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung

09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Flatex, Q1-Analystenkonferenz

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung

10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung

10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung

10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung

12:00 GBR: BP, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen

12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung

14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung

15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung

16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

USA: PG&E, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: BIP Q1/26 (vorab)

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 3/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 4/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 3/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 3/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2024

09:00 DEU: Konferenz der internationalen Luftverkehrsbranche «Capa Airline Leader Summit»

Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER), Visit Berlin und die Industrie- und Handelskammern (IHK) Berlin und Cottbus veranstalten das Treffen.

09:00 DEU: Fortsetzung Hannover Messe, Hannover

+ 13.35 Carsten Maschmeyer, Keynote «Mut zur Zukunft - Gründergeist und KI als Schlüssel zur Technation Deutschland»

09:30 LUX: EuGH urteilt zu Corona-Hilfen für Lufthansa

10:00 DEU: Online-Pressegespräch ZEW und KfW: Sind Unternehmen, die stark in ihre Digitalisierung investieren, produktiver als andere?

ZEW Mannheim und KfW Research stellen ihre gemeinsamen Analysen zu dieser Frage vor. Mit: Prof. Dr. Irene Bertschek, Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs «Digitale Ökonomie« und Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

10:00 DEU: Hybride Konferenz des Kreditversicherers «Coface» zu «Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?», Mainz

CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

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FREITAG, DEN 24. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz, Zug

07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (13.30)

07:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Forvia, Q1-Umsatz

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 4/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/26

07:00 FIN: Erzeugerpreise 3/26

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 2/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 3/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 4/26

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 4/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe

COL: Kolumbien und die Niederlande richten erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas aus, Santa Marta

CYP: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, Nikosia

CHN: Beginn der Automesse «Auto China 2026», Peking (bis 3.5.26)

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MONTAG, DEN 27. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen, Midvale

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 4/26

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/26

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Eröffnung Amazon Mikromobilitätszentrum mit Verkehrssenatorin Ute Bonde

Von diesem Standort liefern Amazons Lieferpartner mit elektrischen Lastenrädern an Amazon Kundinnen und Kunden aus.

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

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DIENSTAG, DEN 28. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht

08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen

10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung

11:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung

12:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen

13:00 USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz

15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung

16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung

17:30 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen

19:00 USA: IBM, Hauptversammlung

22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:00 USA: Starbucks, Q2-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:10 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHN: BYD, Q1-Zahlen

DEU: NordLB, Geschäftsbericht

NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Paccar, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten Q1/26

10:00 EUR: EZB Verbraucherpreiserwartungen

11:00 ITA: Erzeugerpreise 3/26

14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/26

JPN: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «Zukunft Retail Banking 2026», Frankfurt/M.

09:30 DEU: Hapag-Lloyd und das Institut für Weltwirtschaft Kiel diskutieren über die Zukunft des globalen Handels und der Lieferketten

11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Industrieverbands Agrar (IVA)

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MITTWOCH, DEN 29. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen (8.00 Analystenkonferenz, 9.15 Pk)

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche-Bank-Tochter DWS, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen (10.00 Call)

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)

07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Baader, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz

07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

08:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung

11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung

12:00 GBR: Anglo American, Hauptversammlung

12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen

12:00 USA: Biogen, Q1-Zahlen

12:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung

13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

14:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung

16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

17:30 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (18.00 Analysten- und Pressekonferenz)

17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

18:15 NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Nagarro, Geschäftsbericht

DEU: Einhell, Jahreszahlen

FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26

10:00 EUR: Geldmenge M3

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26

14:30 USA: Baubeginne 3/26

14:30 USA: Handelsbilanz 3/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

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HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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DONNERSTAG, DEN 30. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q1-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DHL, Q1-Zahlen (8.30 Pk)

07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen (detaillierte Jahreszahlen)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Volkswagen Group, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q1-Umsatz

08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz

08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q1-Zahlen

09:30 CHE: Alcon, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung

10:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Hauptversammlung

10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung

11:00 BEL: UCB, Hauptversammlung

11:00 ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

12:00 GBR: Rolls-Royce, Hauptversammlung

12:00 USA: Cigna, Q1-Zahlen

12:00 USA: International Paper, Q1-Zahlen

12:00 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

12:30 INT: Royal Caribbean Cruises, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:30 USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

12:45 USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

12:45 USA: Hershey, Q1-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

13:00 USA: Conocophillips, Q1-Zahlen

13:15 USA: Baxter International, Q1-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung

15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung

17:45 BEL: Umicore, Q1-Umsatz

18:00 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen

22:00 USA: Sandisk, Q3-Zahlen

22:00 USA: Stryker, Q1-Zahlen

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 3/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 3/26

03:30 CHN: Einkaufsmanagerindex 4/26

03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26

07:30 FRA: Konsumausgaben 3/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/26

09:00 SPA: BIP Q1/26

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 4/26

10:00 DEU: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:15 EUR: EZB-Notenbank-Entscheidung (14.45 Pk)

14:30 USA: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Konsumausgaben 3/26

14:30 USA: Private Einkommen 3/26

14:30 USA: PCE-Preisindex 3/26

15:45 USA: Chicago-PMI 4/26

16:00 USA: Frühindikator 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweiter Tag der Nationalen Maritimen Konferenz 2026

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FREITAG, DEN 1. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz

08:00 SCO: Natwest, Q1-Zahlen

12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

USA: KfZ-Absatz

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 4/26

10:30 GBR: Konsumentenkredite, Hypothekenzusagen 3/26

10:30 GBR: Geldmenge M4

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 4/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index 4/26

HINWEIS

AUT, BEL, CHE, CHN, DNK, DEU, ESP, FIN, FRA, HGK, ITA, KOR, LUX, NLD, NOR, PRT, SWE, SGP Feiertag, Börsen geschlossen

USA: Börse geöffnet

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MONTAG, DEN 4. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen

10:00 ITA: Unicredit, außerordentliche Hauptversammlung zum geplanten Übernahmeangebot für die Commerzbank

15:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

22:00 CHE: Transocean, Q1-Zahlen

22:00 USA: Palantir, Q1-Zahlen

22:00 USA: Adtran Holdings, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 4/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 5/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26 (2. Veröffentlichung)

TERMINE SONSTIGES

DEU: Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende (bis 06.05.)

DEU: Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates, u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (bis 05.05.)

EUR: Informelles Treffen der Agrarminister der EU-Staaten

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

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DIENSTAG, DEN 5. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Q1-Umsatz

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung

10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung

10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung

10:30 DEU: Nordex, Hauptversammlung

11:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

13:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen

14:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

15:00 USA: American Express, Hauptversammlung

16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung

17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz

18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen

22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

22:00 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: Cummins, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 NOR: Industrieproduktion 3/26

08:30 CHE: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Handelsbilanz 3/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 4/26

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin

DEU: Fortsetzung Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

DEU: Konferenz «GDV Insurance Summit» zur Zukunft von Sicherheit, Resilienz und Verantwortung, u.a. mit Bundesjustizministerin Hubig (SPD) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Berlin

09:30 DEU: EHI Payment Kongress 2026 - Veranstaltung zu Zahlweise im deutschen Einzelhandel, Bonn

Bargeld, Karte oder Online-Dienste - aktuelle Branchentrends für den stationären und den Online-Handel werden vorgestellt. U.a. mit Experten von Douglas, Rossmann, Otto, Zalando und weiteren.

11:00 DEU: Fairtrade Deutschland, Online-Jahres-Pk, Köln

13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Gesamtverbandes der Versicherer u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Berlin

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

PHL: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

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MITTWOCH, DEN 6. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen

07:00 DEU: TeamBank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (10.00 Hauptversammlung)

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Scor, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Vestas, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Adyen, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Diageo, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz

09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung

09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung

10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung

10:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung

10:00 ITA: Eni, Hauptversammlung

10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung

12:00 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung

12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen

13:00 USA: New York Times, Q1-Zahlen

22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen

22:04 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen

23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg

ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen

USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

USA: Fortinet, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 4/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 3/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 3/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/26

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 4/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin

DEU: 3. Tennet Netz-Gipfel, Brunsbüttel

U.a. mit Christian Sewing (Vorstandschef der Deutschen Bank), Markus Krebber (RWE-Vorstandschef) und Tim Oliver Holt (Siemens Energy-Vorstandsmitglied) und Luisa Neubauer (Klimaaktivistin)

Thematisch geht es um die Zukunft des deutschen Energiesystems, die Finanzierung der Energiewende und den aktuellen Stand des Netzausbaus bei Tennet.

DEU: Abschluss Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

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