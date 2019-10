WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. November 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 7. November:

^

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 25. OKTOBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: LafargeHolcim, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Washtec, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Renault, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q3 Production Report

08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen (Pressecall 9.00 h, Investorencall 11.00 h)

08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

12:55 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Konsumklima 11/19

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/19 (2. Umfrage)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

EUR: DBRS Ratingergebnis Frankreich, Schweden, Norwegen

EUR: Moody's Ratingergebnis Frankreich, Ungarn

EUR: S&P Ratingergebnis Italien, Griechenland, Großbritannien, EFSF

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses

09:30 DEU: Letzter Tag "Handelsblatt"-Tagung "Autogipfel 2019" u.a. mit Porsche-Vorstandschef Oliver Blume, BMW-Vorstandschef Oliver Zipse, BP-Vorstandschef Wolfgang Langhoff, Opel-Chef Michael Lohscheller, Bosch-Geschäftsführer Stefan Hartung und der DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert

10:30 DEU: Veröffentlichung Studienergebnisse zur Zukunft von Beschäftigung und Wertschöpfung bei der Windkraft an Land, Berlin

DEU: Dritte Verhandlungsrunde um höhere Branchenmindestlöhne am Bau, Berlin

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 28. OKTOBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

11:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

11:20 USA: AT&T, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3 Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

21:00 USA: Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US Q3-Zahlen

21:01 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 09/19

13:30 USA: CFNA-Index 09/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 7. jährliche Financial Stability Conference der European School of Management and Technology, Berlin

10:30 DEU: Berliner Forum 2019 des Deutschen Bauernverbands zu aktuellen Themen aus der Land- und Ernährungswirtschaft

10:30 DEU: Europakonferenz zu arbeitnehmergerechten Umsetzung von Digitalisierung und Change, Frankfurt

15:00 DEU: Amtsübergabe Europäische Zentralbank (EZB) an die neue Präsidentin Christine Lagarde - Festakt zum Abschied von Mario Draghi, Frankfurt/M.

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 29. OKTOBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kuka, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (Call 10.30 h)

07:30 DEU: Comdirect, Q3-Zahlen

07:30 CHE: Swiss, 9Monatszahlen

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BP, 9Monatszahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen

11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

12:15 USA: S&P Global, Q3-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kellogg, Q3-Zahlen

13:00 USA: General Motors, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q3-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz

21:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

21:05 USA: Mondelez, Q3-Zahlen

21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

21:20 USA: AMD, Q3-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BaFin, Jahreskonferenz, Bonn

ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

USA: Amgen, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Mastercard, Q3-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q2-Zahlen

USA: Edison, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/19

08:30 FRA: Verbrauchervertrauen 10/19

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/19

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/19

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/19

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Medien-Roundtable der Chinesischen Handelskammer in Deutschland (CHKD) zu chinesischen Investitionen in Deutschland und Europa, Berlin

09:30 DEU: Strafprozess wegen Steuerhinterziehung (Cum-Ex) - 10. Verhandlungstag

10:00 DEU: OLG Celle verhandelt über die Berufung gegen ein Urteil zur Klage des Autobahnkonsortiums A1 mobil gegen die Bundesrepublik Deutschland, Celle

10:00 DEU: Pressegespräch Unternehmensverband Hafen Hamburg zu aktueller Situation und Perspektiven für den Hafen Hamburg, Hamburg

10:15 DEU: Finanzmarktkonferenz Deutsche Bundesbank: "Nachhaltige Finanzen - ein Game Changer für unser Finanzsystem?" u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann , Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Frankfurt

11:00 DEU: Pk Weltspartag 2019 - Vorstellung des Vermögensbarometers, Berlin

11:00 SAF: Volkswagen startet eGolf-Pilotprojekt in Afrika

14:00 DEU: Oberlandesgericht verkündet Entscheidung zu Schadenersatz-Urteilen gegen Porsche SE im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal, Stuttgart

16:00 DEU: Digitalkonferenz Digital X mit Internet-Gründer Tim Berners-Lee und Wikipedia-Gründer Jimmy Wales, Köln

DEU: Bund Deutscher Versicherungskaufleute (VdK) verklagt Check 24 - mündliche Verhandlung. Der Verband wirft dem Onlinemakler vor, mit Jubiläumsrabatten für den Abschluss von Versicherungsverträgen gegen die gesetzlichen Vorschriften verstoßen zu haben. München

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 30. OKTOBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

05:15 GBR: Standrad Chartered, Q3-Zahlen

06:30 NLD: Airbus Group, Q3-Zahlen

06:45 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Umsatz

07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Sony, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Essilor-Luxottica, Q3-Umsatz

07:05 DEU: DWS, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: RIB Software, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: Volkswagen, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Krones, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Total, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

11:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

18:00 PRT: EDP, Q3-Zahlen

21:05 USA: Facebook, Q3-Zahlen

21:05 USA: Starbucks Corporation, Q4-Zahlen

21:00 USA: Cree, Q1-Zahlen

21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

DEU: PSI Software, Q3-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen

ITA: Mediaset, Q3-Zahlen

USA: CME Group, Q3-Zahlen, usa

USA: Moody's, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

00:30 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/19

07:30 FRA: BIP Q3/19 (vorläufig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 09/19

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/19

09:00 AUT: BIP Q3/19 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/19 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/19

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 10/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/19

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/19

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 10/19

11:00 EUR: Industrievertrauen 10/19

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/19 (endgültig)

12:00 PLD: Industrieproduktion 09/19

12:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 09/19

14:00 DEU: Verbrauchervertrauen 10/19 (vorläufig)

15:00 BEL: BIP Q3/19 (vorläufig)

13:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/19

13:30 USA: BIP Q3/19 (vorab)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/19 (vorab)

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (Pk 19.30h)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 11. "Deutsches Wirtschaftsforum" der Wochenzeitung "Die Zeit", Frankfurt

09:30 DEU: Strafprozess wegen Steuerhinterziehung (Cum-Ex) - 11. Verhandlungstag

10:00 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um Neckermann -Pleite aus dem Jahr 2012 mit einem Verkündungstermin (wahrscheinlich Urteil), Frankfurt

10:30 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um die Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank, Köln

GBR: NOAH Conference, Führungskräfte aus über 600 europäischen Top-Tech-Unternehmen treffen auf über Investoren und B2B-Experten. Das Programm umfasst zahlreiche Keynotes, Unternehmenspräsentationen sowie Paneldiskussionen.

London

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 31. OKTOBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

00:40 KOR: Samsung, Q3-Zahlen (endgültig)

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, 9Monatszahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:20 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Schaltbau Holding, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group

08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Audi, Q3-Zahlen

DEU: DMG Mori, Q3-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q3-Zahlen

USA: Dupont, Q3-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

USA: Pinterest, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

00:50 JPN: Industrieproduktion 09/19 (vorläufig)

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/19

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/19

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 09/19

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/19 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q3/19 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q3/19 (vorab)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/19 (vorläufig)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 09/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/19 (vorläufig)

12:00 ITA: BIP Q3/19 (vorläufig)

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/19

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz: "Die zukünftige Geldpolitik im Euroraum: Neubeginn oder weiter wie gehabt?", Frankfurt

09:30 DEU: Strafprozess wegen Steuerhinterziehung (Cum-Ex) - 12. Verhandlungstag

10:30 DEU: Pk Bankhaus Metzler: "Investment-Strategie Oktober 2019", Frankfurt

11:00 DEU: Landgericht München I verkündet Urteil im Zivilprozess um gekaufte Internet-Bewertungen

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 1. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DNK: Novo Nordisk, 9Monatszahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen

13:30 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

USA: AbbVie, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 10/19

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 09/19

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Geerbe 10/19 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/19

10:30 GBR: PMI Vearbeitendes Gewerbe 10/19

13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/19

14:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/19 (endgültig)

15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/19

15:00 USA: Bauinvestitionen 09/19

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

EUR: Fitch Ratingergebnis Türkei

EUR: DBRS Ratingergebnis Grichenland

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 4. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Ryanair, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Pressekonferenz zum Medientag bei «thyssenkrupp Marine Systems» mit Ministerpräsident Daniel Günther an Bord der Fregatte «Sachsen-Anhalt»

22:30 USA: Uber, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

DEU: Monatszahlen zu den Auto-Neuzulassungen in Deutschland

DEU: VW-Tochter Traton, Q3-Zahlen

DEU: Volkswagen Produktionsstart für das Elektroauto ID.3

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

NLD: PostNL, Q3-Zahlen

USA: Under Armour, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:45 ITA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 10/19

09:50 FRA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 10/19 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 10/19 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 10/19 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Auftragseingang 09/19

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 5. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik,Q3-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Siemens Games, Q4-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

08:00 GBR: AB Foods, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands Q4-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

17:45 DEU: Alstria Office Reit AG, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hellofresh, Q3-Zahlen (detailliert)

DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/19

14:30 USA: Handelsbilanz 09/19

15:45 USA: Markit PMI 10/19 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 10/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH klärt in zwei Fällen: Können Autokäufer ihren Darlehensvertrag mit der Bank noch Jahre später widerrufen?

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zur Rechtmäßigkeit von Hartz-IV-Sanktionen

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 6. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q3-Zahlen

07:00 DEU: TLG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (10.00 Call)

07:30 DEU: Axel Springer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück Q3-Zahlen

07:30 DEU: Wirecard, Q3-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Chemieverband VCI Pk zur Branchenkonjunktur Q3/2019

10:00 DEU: Maschinenbau Auftragseingang 09/10

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

23:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz, Q3-Zahlen

AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen

DEU: KfW, Q3-Zahlen

DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlen

FRA: Axa, Q3-Umsatz

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 10/19 (endgültig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/19

09:00 ESP: Industrieproduktion 09/19

10:00 EUR: Konferenz zur EZB-Bankenaufsicht unter anderem mit mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und dem Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria

09:45 ITA: Markit PMI Dienste 10/19

09:50 FRA: Markit PMI Dienste 10/19 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Markit PMI Dienste 10/19 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Markit PMI Dienste 10/19 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/19

14:30 USA: Produktivität Q3/19

14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/19

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um die Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank

13:00 DEU: Erster Tag des Automobilwoche Kongresses 2019 unter anderem mit mit Audi-Chef Bram Schot

16:00 DEU: Jahrestagung des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW)

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 7. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (10.30 h Call)

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (Pressekonferenz)

07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

08:00 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Xing, Q3-Zahlen

DEU: BayWa, Q3-Zahlen

DEU: Hawesko, Q3-Zahlen

DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

DEU: SLM Solutions, 9Monatszahlen

DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen

DEU: PNE Wind, Q3-Zahlen

DUE: SMA, Q3-Zahlen

DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

DNK: Vestas, Q3-Zahlen

ESP: ACS, Q3-Zahlen

ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen, Limoges

FRA: Sodexo, Jahreszahlen

FRA: Engie, Q3-Zahlen, La Défense

FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

GBR: Aston Martin , Q3-Zahlen, Gaydon

ITA: Leonardo Finmeccanica, Q3-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen

LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

USA: Air Products & Chemicals, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen

USA: GoPro, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/19

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/19

11:00 EUR: EU-Kommission Wirtschaftsausblick

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/19

SONSTIGE TERMINE

DEU: 13. Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz, mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Berlin

09:00 DEU: Zweiter Tag des Automobilwoche Kongresses 2019, Berlin

BEL: Treffen der Euro-Finanzminister, Brüssel

10:00 DEU: Risikomanagement-Konferenz Union Investment, Mainz

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland Pk zum Weihnachtsgeschäft, Berlin

--------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 27.10.2019 in MEZ.

/bwi