WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 7. Oktober
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DONNERSTAG, DEN 24. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26
08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen
22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26
08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26
09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26
10:00 DEU: Ifo-Index 9/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26
16:00 USA: Neubauverkäufe
17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie
USA: Baugenehmigungen
SONSTIGE TERMINE
10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie
11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren
12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.)
18:30 DEU: Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen
DEU: Finanzagentur, Emissionskalender Q4/26
KOR: Feiertag
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FREITAG, DEN 25. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK-Verbrauchertrauen 10/26
08:45 FRA: Löhne Q2/26 (detailliert)
09:00 SPA: BIP Q2/26 (detailliert)
10:00 EUR: Geldmenge M3 8/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26
16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 9/26
17:00 USA: Kansas City Fed Services Activity 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 EUR: Treffen der EU-Minister für Forschung und Weltraum
CHN: Feiertag
KOR: Feiertag
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MONTAG, DEN 28. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 CHE: Roche, Pharma Day
15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung
FRA: Totalenergies, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels»
EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen.
EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten
FRA: Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden
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DIENSTAG, DEN 29. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
CHN: BYD, außerordentliche Hauptversammlung
DEU: BMW, Capital Markets Day
GBR: British American Tobacco (BAT), Capital Markets Day
USA: Carnival, Q3-Zahlen
USA: General Mills, Hauptversammlung
USA: Jefferies, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26
10:00 ITA: Industrieumsatz 7/26
10:30 GBR: Konsumentenkredite 8/26
10:30 GBR: Geldmenge M4 8/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 9/26
11:00 ITA: Erzeugerpreise 8/26
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/26
16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/26
16:00 USA: JOLTS-Bericht zum Arbeitsmarkt
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen
Der Bundesgerichtshof verhandelt über vier Verfahren, in denen es um die Lieferung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie geht.
11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner
13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)
14:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu Auswirkungen des digitalen Omnibus auf die europäische Digitalregulierung von Weizenbaum-Institut und Bertelsmann Stiftung, unter dem Titel «Nach dem digitalen Omnibus: Was bleibt, was verändert sich, wie geht es weiter?»
17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»
CHE: WEF-Bericht über globale Geschlechterkluft. Die Stiftung Weltwirtschaftsforum schaut jedes Jahr, wie es um die Gleichstellung von Frauen und Männern weltweit bestellt ist.
DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung
Wissenschaft und Finanzaufsicht beschäftigen sich mit der künftigen Entwicklung der weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions - LSIs) in Deutschland.
DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)
DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»
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MITTWOCH, DEN 30. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
17:30 USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day
22:00 USA: Micron, Q4-Zahlen
DEU: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
FRA: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung
FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
GBR: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 8/26
03:30 CHN: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26
03:45 CHN: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26
08:45 FRA: Konsumausgaben 8/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 9/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 9/26
11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung)
14:30 USA: Handelsbilanz 8/26
14:30 USA: Konsumausgaben 8/26
14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26
14:30 USA: Private Einkommen 8/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI
SONSTIGE TERMINE
DEU: Ostdeutsches Energieforum unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (bis 01.10.)
DEU: Letzter Tag der Start-up-Messe «Bits & Pretzels»
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DONNERSTAG, DEN 1. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:15 DEU: Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen
22:00 USA: Nike, Q1-Zahlen
CHE: Sika AG, Investor Day
DEU: Vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Bundesverband Druck und Medien (BVDM)
GBR: Accenture, Q4-Zahlen
SWE: SKF, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan-Bericht
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: Bauinvestitionen 8/26
16:00 USA: ISM-Index 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Preisanpassungsklausel vom Amazon Prime
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FREITAG, DEN 2. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
EUR: EU-Kommission, Ende der Frist für die genaue Prüfung der Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 8/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/26
09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 9/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 (2. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
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MONTAG, DEN 5. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26
AUT: Andritz, Kapitalmarkttag
DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag
DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26
FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM-Index
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität
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DIENSTAG, DEN 6. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Marvell, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26
09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26
09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14.30 USA: Handelsbilanz 8/26
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus
19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft
DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.)
DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.)
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MITTWOCH, DEN 7. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: SFC Energy, Kapitalmarkttag
DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag
NLD: Adyen, au0erordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26
08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
13:00 USA: MBA Hypothkenanträge
20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll
21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26
SONSTIGE TERMINE
16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand
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