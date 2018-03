WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. April 2018

GO

Heute im Fokus

DAX schließt tief im Minus -- Kräftige Gewinne an der Wall Street -- Allianz-CEO: Aktienmärkten steht Korrektur bevor -- Commerzbank erwartet Gewinnanstieg -- Sartorius, Deutsche Bank, STADA im Fokus

Gewinnwarnung: Südzucker-Aktie knickt ein. Datenskandal belastet Facebook-Aktie weiter - FTC bestätigt Ermittlungen. Russischer Rubel nach Ausweisung von Diplomaten unter Druck. Spotify will Ende des Jahres rund 200 Millionen Nutzer haben. So will Apple die schwächelnden iPhone X-Verkäufe ankurbeln. Gategroup sagt Börsengang ab.