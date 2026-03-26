DAX22.581 -1,6%Est505.562 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -2,2%Nas21.601 -1,5%Bitcoin59.728 -3,2%Euro1,1537 -0,2%Öl107,9 +4,5%Gold4.394 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Porsche-Aktie dreht ins Plus: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn Porsche-Aktie dreht ins Plus: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn
NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. April 2026

26.03.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 9. April

^

---------------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

FREITAG, DEN 27. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht

07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung

Wer­bung

11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk

11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26

02:30 CHN: Industriegewinne 2/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26

Wer­bung

09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

08:45 FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich endet

09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe

11:00 DEU: Verfahren Verbraucherschutzzentralen gegen Meta wird fortgesetzt

11:15 EUR: Online-Treffen der Euro-Gruppe

Bei der Videokonferenz der Finanzminister der Länder mit der Gemeinschaftswährung soll es um die Auswirkungen der Nahostkrise auf die EU-Wirtschaft, einschließlich der Energiemärkte und politische Maßnahmen gehen. Für Deutschland will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen.

13:30 DEU: Sonder-Energieministerkonferenz von Bund und Ländern

DEU: Fortsetzung Mobility Innovation Summit VDA 2026, Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 30. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen

07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen

11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26

10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

14:00 DEU: Pk Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zu Empfehlungen zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen

07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen

07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen

13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung

13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung

14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen

22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

DEU: PSI, Jahreszahlen

ITA: UniCredit, Hauptversammlung (und außerordentliche Hauptversammlung)

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26

01:30 JPN: Arbeitslosenuote 2/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26

01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26

08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26

10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim

INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 1. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026

10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig

12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026

19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung

USA: Pkw-Absatz 3/26

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung 3/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26

16:30 USA: EIA, Ölbericht

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26

SONSTIGE TERMINE

CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 2. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 LUX: SES, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/26

10:00 EUR: EZB Monatsbericht

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/26

14:30 USA: Handelsbilanz 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen»

Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 3. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26

15:45 USA: S&P Global Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services 3/26

Feiertag "Karfreitag"

AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, Russland, China geöffnet

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 6. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

---

HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 7. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26

SONSTIGE TERMINE

---

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 8. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen

15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung

15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evotec, Geschäftsbericht

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

USA: FedEx, Freight Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26

08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll

SONSTIGE TERMINE

18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 9. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

14:00 USA: Dow, Hauptversammlung

15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26

08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

--

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ und ab 30.3.2026 in MESZ./bwi