WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. März 2023

Heute im Fokus

Nach Fed-Protokoll: DAX geht stärker in den Feierabend -- Nikola macht weniger Verlust als erwartet -- Moderna steigert Umsatz 2022 -- Telekom, SAP, Munich Re, BASF, NVIDIA, eBay, Lucid im Fokus

Dürr vermeldet Rekorde bei Umsatz und Auftragseingang. Credit Suisse stuft NEL ASA herab. KRONES gibt gestiegene Kosten erfolgreich weiter - Erwartungen dennoch verfehlt. BMW will Batteriewerk in Niederbayern bauen. Mercedes will mit selbst entwickeltem Betriebssystem neue Ertragsquellen erschließen. freenet hat im abgelaufenen Jahr den operativen Gewinn gesteigert - CEO-Vertrag verlängert.