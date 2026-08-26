WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. September 2026

26.08.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 9. September

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DONNERSTAG, DEN 27. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Gerresheimer, vorläufige Q1-Zahlen (15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update (14.00 Pk und Analystencall)

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

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10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen-Pk

10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference

10:00 DEU: Singulus Technologies, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Chemnitz, Dresden

USA: Autodesk, Q2-Zahlen

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

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03:30 CHN: Industriegewinne 7/26

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2026

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig)

08:00 NOR: BIP Q2/26

08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26

08:00 DEU: NIM-Konsumklima 9/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26

10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 7/26

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeskanzler Merz lädt zu einem kleinen EU-Gipfel zur Haushaltsplanung

+ 13.55 Pressestatements des Bundeskanzlers und der Staats- und Regierungschefs

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms

USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26)

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FREITAG, DEN 28. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh

10:00 DEU: Bitcoin Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: MPC Capital, Hauptversammlung

10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

CHN: BYD, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26

07:00 FIN: BIP Q2/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26

08:00 SWE: BIP Q2/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpriese 8/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26

08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26

09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26

11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26

11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26

11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf

USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26)

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MONTAG, DEN 31. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen

13:00 FIN: UPM Kymmene, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 7/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI CFLP Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

09:30 POL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/26

11:00 BEL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

16:30 USA: Callas Fed Verarbeitende Industrie 8/26

SONSTIGE TERMINE

USA: Treffen der G20-Finanzminister (bis 1.9.26)

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DIENSTAG, DEN 1. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung

10:30 DEU: Nio, Q2-Zahlen

11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten

12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen

22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/26

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitsosenquote 7/26

12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26

16:00 USA: Bauinvestionen 7/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg

Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche.

IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen)

IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten

USA: Treffen der G20-Finanzminister (bis 1.9.26)

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MITTWOCH, DEN 2. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Bayer, Crop Science Investor Event

INT: Broadcom, Q3-Zahlen

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

USA: Snowflake, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/26

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 8/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/26

20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

DEU: 1. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September), Berlin

DEU: Voraussichtlich Urteil zur Klage des Elektronikkonzerns Samsung gegen die Stadt Datteln wegen der Beschaffung neuer iPads für Schüler, Düsseldorf

09:00 DEU: «Handelsblatt»-Bankentagung 2026, Frankfurt/M. (bis 3.9.26)

U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, ING-Chef Steven van Rijswijk, Schufa-Chefin Tanja Birkholz, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bafin-Präsident Mark Branson

IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Wicklow

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DONNERSTAG, DEN 3. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum zweiten Quartal

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Juli 2026

17:30 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

DEU: Neuzulassungszahlen August des Kraftfahrt-Bundesamts

USA: Ciena, Q3-Zahlen

USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 8/26

08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/26

09:00 CHE: BIP Q2/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 8/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 8/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 GER: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 DEU: Ifo-Konjonkturerwartungen

11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/26

14:30 USA: Handelsbilanz 7/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 8/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Bankentagung 2026 u.a. mit VÖB-Präsident Thomas Groß und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff

DEU: 2. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September)

IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

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FREITAG, DEN 4. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen

GBR: Unilever, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September)

+09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner

IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

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MONTAG, DEN 7. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig)

08:00 GER: Industrieproduktion 7/26

08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26

11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

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DIENSTAG, DEN 8. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag

14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag

16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

18:00 USA: Nike, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 8/26

01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Haushaltswoche

+ Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft

10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung

DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg

DEU: Automechanika 2026, Frankfurt

IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten

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MITTWOCH, DEN 9. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung

21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung

10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt

11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?»

DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache

+ Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor

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