DAX22.327 -1,3%Est505.508 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -5,1%Nas21.408 -2,4%Bitcoin57.834 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl110,8 +4,6%Gold4.440 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 DEUTZ 630500 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim-Aktie bricht nach Ausblick massiv ein -- Rüstungsaktien, NVIDIA, VW, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen" Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen"
-20%: CTS Eventim-Aktie bricht massiv ein - Was Analysten zum enttäuschenden Ausblick sagen -20%: CTS Eventim-Aktie bricht massiv ein - Was Analysten zum enttäuschenden Ausblick sagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

Wölfe können künftig leichter abgeschossen werden

27.03.26 13:42 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Schutz von Weidetieren wie Schafen können Wölfe in Deutschland künftig leichter abgeschossen werden. Der Bundesrat stimmte ihrer Aufnahme als jagdbare Tierart in das Bundesjagdgesetz zu. Damit können die Länder nun die Jagd in jenen Regionen erlauben, wo sich der Wolf in einem günstigen "Erhaltungszustand" befindet, wo er also gute Chancen auf einen langfristigen Fortbestand hat. Als Jagdzeit ist dann der Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktober vorgesehen.

Wer­bung

Wenn ein Wolf Weidetiere getötet oder verletzt hat, darf er sogar unabhängig von Erhaltungszustand und Jagdzeit geschossen werden. Darüber hinaus können die Länder Gebiete bestimmen, in denen die Jagd auf den Wolf erforderlich ist, weil Weidetiere dort schwer vor ihm zu schützen sind - etwa auf Almen oder Deichen. Für Schutzmaßnahmen wie Zäune oder Herdenschutzhunde soll es trotzdem weiterhin finanzielle Unterstützung vom Staat geben.

Allein in Thüringen 56 Angriffe von Wölfen im vergangenen Jahr

Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) wies darauf hin, dass es allein in seinem Bundesland im vergangenen Jahr 56 amtlich bestätigte Angriffe von Wölfen auf Nutztiere gegeben habe. Das sei ein neuer Höchststand gewesen. "Der Wolf bleibt geschützt. Aber Schutz darf am Ende eben nicht zu Handlungsunfähigkeit führen." Artenschutz brauche auch Akzeptanz, sagte Gruhner.

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CDU) und der Deutsche Bauernverband (DBV) begrüßten die Zustimmung des Bundesrats, mit der das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen wird. "Niemand will den Wolf ausrotten, er hat sich bei uns als Teil der Tierwelt etabliert", hieß es in einer Erklärung Rainers. "Wenn aber Weidehaltung vielerorts schlicht nicht mehr stattfinden kann, haben wir einen klaren Handlungsauftrag."

Wer­bung

Bauernverband will schnelle Umsetzung

DBV-Generalsekretärin Stefanie Sabet sprach von einem "guten Tag für die Zukunft der Weidetierhaltung". Sie forderte eine schnelle Umsetzung der gesetzlichen Möglichkeiten in den Ländern./sk/DP/stw