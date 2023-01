BVB-Aktie etwas leichter: BVB-Sportchef Kehl dementiert Transfergerüchte rund um Jungstar Bellingham

Der Engländer, der noch bis 2025 einen Vertrag beim BVB hat, wird bei zahlreichen Top-Clubs in Europa gehandelt, eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro ist im Gespräch. "Aus sportlicher Sicht würde ich es mehr als begrüßen, wenn der Junge noch bleiben würde und noch lange bei Borussia Dortmund ( BVB (Borussia Dortmund) ) bleiben würde. Wie sich das Thema in ein paar Monaten entwickelt, kann ich nicht voraussehen", sagte Kehl dem TV-Sender Sky am Rande des Spiels beim FSV Mainz 05 am Mittwoch.

Es gebe aktuell keine Gespräche mit ihm, so Kehl. "Der Junge ist total fokussiert auf den Fußball, auf den BVB. Wenn man ihn am vergangenen Wochenende gesehen hat, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Fokussierung und welcher Abgeklärtheit er auf dem Rasen steht, dann ist er für uns aktuell überhaupt nicht zu ersetzen", ergänzte der frühere Nationalspieler. In Mainz musste der BVB aber ohne Bellingham auskommen. Der Mittelfeldspieler fehlte wegen einer Gelbsperre.

BVB-Coach Terzic verteidigt Reyna: "Nichts zuschulden kommen lassen"

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat den amerikanischen Fußball-Nationalspieler Giovanni Reyna nach dem Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 gelobt und gegen die Kritik aus seinem Heimatland verteidigt. "Das war nicht leicht für ihn in den vergangenen Wochen", sagte er nach dem 2:1 (1:1) am Mittwochabend. "Wir haben häufig mit ihm gesprochen. Die Dinge, die ihm vorgeworfen wurden, die können wir nicht bestätigen. Er hat sich bei uns nichts zuschulden kommen lassen." Der US-Nationaltrainer Gregg Berhalter hatte dem 20-jährigen Reyna fehlende Einsatzbereitschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar vorgeworfen und ihn insgesamt nur 52 Minuten eingesetzt.

"Er hat bei uns hart gearbeitet. In den vergangenen Wochen war es nicht nur schwierig für ihn auf der mentalen Ebene. Er war auch lange verletzungstechnisch raus", sagte Terzic. Reyna hatte nach seiner Einwechslung in Mainz in der Nachspielzeit das 2:1 erzielt. Bereits beim 4:3 gegen den FC Augsburg am Sonntag gelang ihm der Siegtreffer. "Er hat seinen Job erfüllt. Es kann so weitergehen", meinte der BVB-Coach.

