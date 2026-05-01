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Wohnungsbau in Bayern auf Talfahrt

05.05.26 10:49 Uhr

FÜRTH (dpa-AFX) - Trotz des eklatanten Wohnungsmangels in vielen bayerischen Städten ist der Neubau in Bayern zurückgegangen: Im Jahr 2025 wurden nach neuen Zahlen des Statistischen Landesamts 47.359 Wohnungen fertiggestellt, das waren 7.654 beziehungsweise knapp 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Rückgang war erwartet worden, da zuvor bereits die Zahl der Baugenehmigungen eingebrochen war.

Auffällig an den Zahlen ist das regionale Ungleichgewicht: Der Einbruch trifft vor allem den Süden Bayerns, wo auch der Wohnungsmangel besonders ausgeprägt ist: Im größten Regierungsbezirk Oberbayern wurden nur noch 15.575 Wohnungen gebaut, knapp 5.300 beziehungsweise ein Viertel weniger als 2024. Positiv hervorstach dagegen die Oberpfalz: Dort wurden 5.101 Wohnungen gebaut, 272 mehr als im Jahr zuvor./cho/DP/zb