DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.619 ±-0,0%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Infineon 623100 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Vom Code zur Reddit-Aktie: Wie Reddit-Gründer Alexis Ohanian sein Milliardenvermögen aufbaute Vom Code zur Reddit-Aktie: Wie Reddit-Gründer Alexis Ohanian sein Milliardenvermögen aufbaute
Webinar: Standortbestimmung - Künstliche Intelligenz im Anlagejahr 2025/2026 Webinar: Standortbestimmung - Künstliche Intelligenz im Anlagejahr 2025/2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wohnungssuchende im Osten haben wieder mehr Auswahl

07.12.25 11:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,73 EUR -0,01 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LEG Immobilien
63,90 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
25,52 EUR 0,05 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ERFURT (dpa-AFX) - Wer in den ostdeutschen Flächenländern eine Wohnung sucht, hat auf großen Immobilienplattformen wieder mehr Auswahl. Das ergab eine Abfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Plattformen Immoscout24, Kleinanzeigen und Immowelt. Vergangenes Jahr hatten sie noch einen Rückgang bei den Wohnungsanzeigen gemeldet.

Wer­bung

"Der ostdeutsche Wohnungsmarkt zeigt eine klare Aufwärtsdynamik - sowohl bei Mietwohnungen als auch bei Wohneigentum", sagt etwa der Immobilienexperte Thomas Beyerlein von der Hochschule Biberach, der die Kleinanzeigen-Daten analysierte. Das Angebot steige deutlich. "Das schafft neue Chancen für Wohnungssuchende und Käufer."

Regionale Unterschiede auf den Plattformen

Es gibt aber je nach Plattform regionale Unterschiede. Immowelt verzeichnet etwa seit Jahresbeginn in allen ostdeutschen Bundesländern einen steigenden Trend bei Miet- und Eigentumswohnungen. Ähnlich sieht es bei Kleinanzeigen aus, wo durchschnittliche Tageswerte von Oktober 2024 und Oktober 2025 verglichen wurden.

Bei Immoscout24 hingegen gibt es in Sachsen und Brandenburg ein sinkendes Angebot. Hintergrund könne die Ausweichbewegung aus Berlin und sinkender Leerstand in Leipzig sein, hieß es zur Erklärung. Die Angebotspreise für Mietwohnungen und -häuser gingen auf der Plattform in allen ostdeutschen Bundesländern seit Jahresbeginn nach oben. Kleinanzeigen und Immowelt lieferten keine Daten zu Mietpreisen.

Wer­bung

So sieht es in den Bundesländern aus:

* Thüringen: Hier verzeichnet etwa Kleinanzeigen ein sattes Plus an angebotenen Mietwohnungen von 18 Prozent. Das war der deutlichste Anstieg in allen Bundesländern. Immoscout24 meldet hingegen stagnierende Zahlen. Die Angebotsmieten für Bestandswohnungen pro Quadratmeter zogen von durchschnittlich 6,54 Euro im ersten Quartal auf 6,65 Euro im dritten Quartal an.

* Sachsen: Hier fällt das Plus bei angebotenen Mietwohnungen bei Kleinanzeigen mit 10 Prozent geringer aus als in Thüringen. Immoscout24 verzeichnete hingegen einen Rückgang um rund 9 Prozent. Die Mieten im Bestand erhöhten sich hier von 6,57 Euro auf 6,65 Euro.

* Sachsen-Anhalt: Kleinanzeigen meldete hier 3 Prozent mehr angebotene Mietwohnungen als im Oktober des Vorjahres. Ähnlich hoch fiel der Zuwachs auf Immoscout24 aus. Auch hier ging es mit den Bestandsmieten nach oben: von durchschnittlich 6,32 auf 6,42 Euro pro Quadratmeter.

Wer­bung

* Brandenburg: Hier ist das Bild auf den Plattformen gespalten. Bei Kleinanzeigen wurden im Oktober 16 Prozent mehr Wohnungsangebote verzeichnet als im Oktober 2024. Auf der Plattform Immoscout24 hingegen sanken die Zahlen um rund 5 Prozent. Die Angebotsmieten für Bestandswohnungen erhöhten sich der Plattform zufolge von 8,77 Euro auf 8,94 Euro.

* Mecklenburg-Vorpommern: Hier verzeichnet Kleinanzeigen ein Plus von 12 Prozent bei den angebotenen Mietwohnungen. Bei Immoscout24 ging es um etwa 2 Prozent nach oben. Die Preise für Mietwohnungen legten von 7,59 auf 7,74 Euro zu./dhu/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
27.11.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen