Wohnungswirtschaft mahnt neue Regierung zu realistischem Plan

BERLIN (Dow Jones)--Die Wohnungswirtschaft hat von der neuen Regierung einen realistischen Plan für die Vereinbarkeit von Klimaschutz und bezahlbarem Wohnen verlangt. "Um die soziale Frage dieses Jahrzehnts zu lösen und bezahlbares, klimaschonendes und zukunftsfähiges Wohnen für alle Menschen in unserem Land zu sichern, sind neue Wege notwendig", sagte der Präsident des Spitzenverbandes GdW, Axel Gedaschko, zum Tag der Wohnungswirtschaft. "Wir brauchen einen realistischen Plan, insbesondere um die Klimaziele im zentralen Lebensbereich des Wohnens sozial verträglich zu erreichen." Nur so lasse sich der soziale Frieden in Deutschland langfristig sichern.

Gedaschko nannte mehrere Schwerpunkte, die es für eine erfolgreiche, sozial orientierte Wohnungspolitik umzusetzen gelte. "Um die gigantische Herausforderung rund um sozial verträglichen Klimaschutz zu lösen, muss die Politik Technologieoffenheit zeigen", forderte er unter anderem. Eine breite Palette an innovativen Lösungen sollte ermöglicht werden, beispielsweise Wasserstoff-basierte Konzepte. Hemmnisse für die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere Mieterstrom, müssten abgebaut werden. Statt reiner Verschärfungen von Gebäudeeffizienzvorgaben müsse für das jeweilige Wohnquartier der Maßnahmenmix mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis zum Einsatz kommen.

An weiteren Punkten betonte er eine Digitalisierung und Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren, eine verstärkte Bereitstellung günstigen Baulands und Nachverdichtung, eine Erhöhung der sozialen Wohnraumförderung auf 5 Milliarden Euro, stabile rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen und einen Infrastrukturausbau außerhalb der Metropolen unter anderem in den Bereichen Verkehrsanbindung und Internetversorgung. "Wohnen und Bauen müssen Chefsache werden", forderte er zudem. Alle Stellschrauben für bezahlbares Bauen und Wohnen müssten jetzt richtig eingestellt werden. Es bestehe "Handlungsbedarf auf allen staatlichen Ebenen".

November 16, 2021 04:30 ET (09:30 GMT)