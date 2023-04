Wohnungswirtschaft warnt vor hohen Kosten bei EU-Sanierungspflicht

BERLIN (Dow Jones)--Die Wohnungswirtschaft kritisiert Pläne des EU-Parlaments, Eigenheimbesitzer noch schneller als bislang geplant zur Sanierung zu verpflichten, und warnt dem Spiegel zufolge vor Milliardenkosten. Um in sämtlichen Gebäuden der Europäischen Union bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, soll es nach Vorstellungen des EU-Parlament einen Sanierungszwang gegeben, nach dem bis 2030 alle Objekte mindestens Energie-Effizienzklasse E und bis 2033 Klasse D erreichen und nicht Klasse F, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen.

Nach Berechnungen des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), die dem Spiegel vorliegen, müssten in lediglich neun Jahren 45 Prozent aller Gebäude in der gesamten EU saniert werden. "Das hinzubekommen ist illusorisch", sagt GdW-Präsident Axel Gedaschko. Derzeit würde in Deutschland pro Jahr gerade einmal ein Prozent des gesamten Gebäudebestandes saniert. Selbst bei einer Verdopplung der jährlichen Anstrengungen käme man in neun Jahren nur auf eine Sanierungsquote von 18 Prozent.

Die geplanten Maßnahmen hätten für Eigentümer laut GdW noch weit höhere Kosten zur Folge als das bereits beschlossene Heizungsgesetz der Bundesregierung. Allein in Deutschland müssten die Investitionen in energetische Sanierung von derzeit knapp 50 Milliarden Euro auf 187 bis 261 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Es sei nicht klar, wie die EU und die Bundesregierung Sanierungen angemessen unterstützen könnten. Die Energieeinsparungen kompensierten die Sanierungskosten nicht annähernd.

