Woidke: Tesla kann auf Fördergelder hoffen

BERLIN (Dow Jones)--Der amerikanische Elektroauto -Hersteller Tesla kann auf Fördergelder hoffen, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke am Mittwoch. "Wir bewegen uns im beihilferechtlichen Rahmen der Europäischen Union. Das gilt für alle Länder in Europa, das ist der Rahmen den wir haben. Wir werden natürlich das Unsere tun, um da entsprechend dieser Möglichkeiten gute Bedingungen für Tesla zu schaffen", erklärte Woidke gegenüber dem RBB. Eine genaue Summe wollte er nicht nennen.

Tesla-Chef Elon Musk hatte seine Entscheidung für den Standort nahe dem Berliner Flughafen BER am Dienstagabend bei einer Preisverleihung in Berlin angekündigt. Das US-Unternehmen will dort die sogenannte Gigafactory 4 errichten. Ab 2021 soll die Produktion beginnen. In Berlin soll zudem ein Ingenieur- und Designzentrum entstehen.

Standortvorteil Brandenburg

Woidke bestätigte, dass die Fabrik im brandenburgischen Grünheide im Landkreis Oder-Spree entstehen soll. Grünheide liegt südöstlich der Hauptstadt.

Der SPD-Politiker sieht im Standortvorteil Brandenburgs einen Grund für Teslas Entscheidung. Die Dichte an Universitäten und Hochschulen sei klarer Investitionsvorteil, Berlin sei ein Magnet für die ganze Welt, d Brandenburg sei das einzige Bundesland in Deutschland, das garantieren könne, dass die Produktion in Zukunft mit erneuerbaren Energien stattfinden kann.

"Es werden also nicht nur klimafreundliche Produkte produziert, sondern diese Produkte werden auch im klimafreundlichen Produktionsprozess mit erneuerbaren Energien produziert werden können", so Woidke.

Altmaier: Tesla will zunächst nur Autos bauen

Nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier setzt Telsa "zunächst einmal auf den Beginn einer Automobilproduktion von Elektroautos". Im Bundestag sagte der CDU-Politiker, dass er diesen Eindruck aus Gesprächen mit Musk und anderen gewonnen habe. Perspektivisch werde Tesla die Frage der Batteriezellfertigung in den Blick nehmen, so Altmaier. Bundessubventionen seien zunächst nicht geplant.

"Es gibt von Seiten der Bundesregierung keine finanziellen Zusagen an Tesla. Wir werden allerdings diese Unternehmen gleich behandeln mit allen anderen Unternehmen, die in Deutschland Automobile herstellen oder Teile davon herstellen", so Altmaier.