Woidke warnt vor Flickenteppich der Corona-Regeln in Deutschland

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat vor zu vielen unterschiedlichen Regeln in den Bundesländern zum Schutz vor dem Coronavirus gewarnt. "Es gibt Ministerpräsidenten, die jeden Tag über Lockerungen reden", sagte Woidke am Freitag in Potsdam, ohne Namen zu nennen. "Ich glaube, dass wir gut beraten sind, auch mit der Bundesregierung (...) die weiteren Dinge abzusprechen und in Deutschland nicht zu einem Flickenteppich zu kommen, sondern möglichst ein einheitliches Vorgehen entsprechend auch der regionalen Besonderheit haben." Für die Frage späterer weiterer Lockerungen spielten Disziplin und Geduld die größte Rolle./vr/DP/jha