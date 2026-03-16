DAX23.564 +0,5%Est505.739 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 +3,5%Nas22.374 +1,2%Bitcoin64.530 -0,8%Euro1,1488 -0,1%Öl103,1 +2,0%Gold5.031 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen mit Gewinnen -- Banken-Beben: UniCredit will Commerzbank offiziell -- Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Top News
Kering-Aktie: Luxuskonzern fasst Schmuck-Geschäfte in neuer Einheit zusammen Kering-Aktie: Luxuskonzern fasst Schmuck-Geschäfte in neuer Einheit zusammen
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Wolfgang Grupp zurück im Trigema-Büro

17.03.26 05:28 Uhr

AUGSBURG/BURLADINGEN (dpa-AFX) - Nach einem Suizidversuch im vergangenen Jahr arbeitet Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp nach Angaben seiner Kinder wieder als Berater im Familienunternehmen mit. "Unser Vater kommt regelmäßig ins Büro und arbeitet mit", sagte Wolfgang Grupp junior der "Augsburger Allgemeinen".

Wer­bung

Der 83-Jährige unterstütze die Geschäftsführung aus Sohn Wolfgang Grupp junior und Tochter Bonita Grupp weiterhin mit seiner Erfahrung. "Wir haben das Glück, mit ihm den Unternehmensberater im eigenen Haus zu haben", sagte der Sohn. Der Vater sitze weiterhin an seinem Schreibtisch im Großraumbüro der Firmenzentrale in Burladingen. "Meinem Vater geht es gut. Wir fragen ihn regelmäßig um Rat und brauchen ihn", sagte Bonita Grupp.

Erfahrung des Vaters

Der frühere Trigema-Chef hatte Mitte des vergangenen Jahres einen Suizidversuch öffentlich gemacht. Er habe sich Gedanken darüber gemacht, ob er überhaupt noch gebraucht werde. Trigema ist ein Hersteller von Wäsche, Freizeit- und Sportbekleidung und wirbt damit, zu 100 Prozent "Made in Germany" anzubieten.

Die Familie habe ein herausforderndes Jahr hinter sich, so Grupp junior mit Blick auf den Suizidversuch seines Vaters. "Wir sind froh, dass es mit meinem Vater dann doch so gut ausgegangen ist. Wir hatten Glück und sind dankbar dafür."

Wer­bung

Grupp senior hatte den Textilhersteller Trigema jahrzehntelang geführt und die Firma an seine Kinder übergeben. Die Erfahrung des Vaters sei für die neue Führung wertvoll, sagte der 34-Jährige. Seit der Übernahme des Unternehmens 1969 habe sein Vater "keine betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen und auch keine Kurzarbeit eingeführt. So soll es bleiben"./bak/DP/zb