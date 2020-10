Wolfgang Proissl neuer Kommunikationschef der EZB

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat Wolfgang Proissl zum neuen Generaldirektor für Kommunikation ernannt. Proissl (54), der seinen Posten am 1. Januar 2021 antritt, ist gegenwärtig Kommunikationschef des Euro-Rettungsfonds ESM. Zuvor arbeitete er als Chefkorrespondent der Financial Times Deutschland und als Korrespondent der Zeit. Die gegenwärtige EZB-Kommunikationschefin Christine Graeff ist in die Privatwirtschaft gewechselt. Vertretungsweise werden ihre Aufgaben von Thierry Bracke und Conny Lotze übernommen.

