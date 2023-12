Wolfgang Schäuble im Alter von 81 Jahren gestorben

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der langejährige CDU-Politiker und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist am gestrigen Dienstag verstorben. Das bestätigte CDU-Chef Friedrich Merz. "Die Nachricht, dass Wolfgang Schäuble gestern verstorben ist, erfüllt mich mit großer Trauer. Ich verliere mit Wolfgang Schäuble meinen engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik je hatte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, insbesondere seiner Frau Ingeborg", erklärte er auf der Plattform X (ehemals Twitter). Schäuble starb im Alter von 81 Jahren. Er wurde in Freiburg geboren und war unter anderem Bundesinnenminister, Bundesfinanzminister und Bundestagspräsident.

