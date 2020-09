Wolfgang Weiler als GDV-Präsident wiedergewählt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Wolfgang Weiler ist für zwei weitere Jahre im Amt des Präsidenten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) bestätigt worden. Das neue Präsidium des Verbands wählte den 68-Jährigen am Mittwochmorgen einstimmig, wie der GDV bekanntgab. Weiler ist seit 2017 Präsident des GDV. Bereits am Vorabend hat die Mitgliederversammlung des GDV auch das Präsidium des Verbandes neu gewählt. Dem Gremium gehört qua Amt ab dem 1. Oktober auch der neue GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen an.

