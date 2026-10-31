Wolters Kluwer-Aktie: Was Analysten von Wolters Kluwer erwarten
Werte in diesem Artikel
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Wolters Kluwer-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 108,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 23,30 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Wolters Kluwer-Aktie von 84,70 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|116,00 EUR
|36,95
|28.10.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|18,06
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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