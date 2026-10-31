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Wolters Kluwer-Aktie: Was Analysten von Wolters Kluwer erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolters Kluwer N.V.
87.42 EUR 2.72 EUR 3.21 %
Charts | News | Analysen

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Wolters Kluwer-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 108,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 23,30 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Wolters Kluwer-Aktie von 84,70 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research116,00 EUR36,9528.10.2026
Bernstein Research100,00 EUR18,0607.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07.10.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
06.08.26 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
06.08.26 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Wolters Kluwer Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

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