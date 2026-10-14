WonderPlanet stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

14.10.26 06:35 Uhr

WonderPlanet veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 30,08 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 496,7 Millionen JPY – eine Minderung von 26,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 674,2 Millionen JPY eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -129,400 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei WonderPlanet ein EPS von -51,630 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,94 Milliarden JPY, gegenüber 2,32 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 16,04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net