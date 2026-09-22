SpaceX-Aktie: Cathie Wood sieht eine 10-Billionen-Dollar-Chance - Was ist wirklich dran?

Woods Billionen-Rechnung

22.09.26 03:20 Uhr

Ein Post von Cathie Wood zu Starship-Flügen und Starlink-Umsätzen lässt Anleger neu über die Bewertung von SpaceX nachdenken, Elon Musk widerspricht nicht.

• Die tatsächliche Umsetzung der Wachstumsziele, insbesondere die Erhöhung der Startfrequenz und die nachhaltige Profitabilität, bleibt für Investoren und Analysten entscheidend für die Bewertung von SpaceX.

• Diese Berechnungen basieren auf Annahmen zur Steigerung der Startfrequenz und der Kapazitätserweiterung des Starlink-Netzes, wobei bisher nur wenige Testflüge stattgefunden haben.

• Cathie Wood rechnet auf Basis einer theoretischen Modellrechnung mit potenziellen Milliarden- und sogar Billionen-Umsätzen für SpaceX, falls das Unternehmen bis 2030 jährlich 10.000 Starship-Flüge durchführt.

Cathie Wood rechnet Starship-Flüge in gigantische Starlink-Umsätze um

Musk reagiert auf ARK-Chefin und nennt das Ziel nicht unmöglich

Die theoretische Rechnung setzt eine massive Steigerung der Starship-Startfrequenz voraus

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SpaceX, das Raumfahrt-, Satelliteninternet- und KI-Unternehmen von Elon Musk , steht nach einem Social-Media-Post von ARK-Investmentchefin Cathie Wood erneut im Fokus. Sie bezeichnete den Ausgabepreis des Börsengangs vom 12. Juni dieses Jahres als möglichen Schnäppchenpreis, sollte SpaceX bis 2030 auf 10.000 Starship-Flüge pro Jahr kommen. Musk reagierte auf den Post und nannte das Ziel nicht unmöglich.

Each Starship launch could generate $1 billion in revenue. Elon is aiming for 10,000 flights per year, or $10 trillion in Starship revenues, by 2030. If SpaceX achieves this goal, its $1.75 trillion IPO will be considered, in hindsight, a deep value opportunity! https://t.co/sRyaGM9PBK — Cathie Wood (@CathieDWood) September 16, 2026

Woods Rechnung: Von Starship-Flügen zu Billionen-Umsätzen

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Wood stützt ihre These auf eine Analyse von ARK-Analyst Sam Korus, die er kurz vor dem Mega-Börsengang des Raumfahrtkonzerns formuliert hatte: Demnach erwirtschaftet Starlink rund 19 Millionen US-Dollar Jahresumsatz je Terabit pro Sekunde Netzwerkkapazität, ein voll beladenes Starship liefere zusätzlich rund 61 Tbps Kapazität. Daraus leitet Korus rund 1 Milliarde US-Dollar wiederkehrenden Jahresumsatz pro Start ab. Multipliziert mit Musks Flugziel ergäbe das rechnerisch 10 Billionen US-Dollar potenziellen Jahresumsatz, schrieb Wood in Bezug darauf auf X.

Die Rechnung ist allerdings eine theoretische Modellrechnung und keine Umsatzprognose von SpaceX. Sie setzt voraus, dass die 10.000 Flüge jeweils in vergleichbarem Umfang zur Erweiterung der Starlink-Kapazität beitragen und die von ARK angenommene Umsatzeffizienz Bestand hat.

Bislang ist SpaceX von diesem Tempo jedoch weit entfernt: Um auf 10.000 Flüge pro Jahr zu kommen, wären mehr als 27 erfolgreiche Starts täglich nötig. Ein solches Tempo liegt deutlich über der bisherigen Starship-Flugkadenz. Seit dem Börsengang zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie absolvierte Starship einen Testflug. Der Flug im Juli war suborbital - der für den 22. September geplante Flight 14 soll erstmals einen Erdorbit erreichen.

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Starship soll Starlink-Ausbau beschleunigen

Die Verbindung zwischen Starship und Starlink liegt in der Transportkapazität der neuen Rakete. Beim für den 22. September geplanten Testflug sollen erstmals 26 Starlink-Satelliten der dritten Generation ausgesetzt werden. SpaceX will mit Starship künftig größere Mengen an Satelliten ins All bringen und damit den Ausbau des Starlink-Netzes beschleunigen.

SpaceX-Aktie: Zahlen und Kritikpunkte

Die Starlink-Umsatzeffizienz je Terabit ist laut ARK-Daten von 23 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 19 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 gesunken. Trotzdem bleibt Starlink profitabel: Im zweiten Quartal 2026 setzte die Konnektivitätssparte 4,3 Milliarden US-Dollar um. Konzernweit stieg der Umsatz im selben Zeitraum um 92 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar, während sich der Nettoverlust auf 541 Millionen US-Dollar verringerte und das bereinigte EBITDA um 191 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar zulegte.

Gegenläufig wirkt der Cashflow: Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete SpaceX einen negativen freien Cashflow von rund 25 Milliarden US-Dollar. Die hohen Investitionen stehen dabei unter anderem im Zusammenhang mit dem Ausbau des KI-Geschäfts. Laut Börsenprospekt entfallen mehr als 90 Prozent des von SpaceX angegebenen adressierbaren Gesamtmarkts von 28,5 Billionen US-Dollar auf KI-Anwendungen, nicht auf Raumfahrt oder Satelliteninternet.

Auch Elon Musk selbst hat ambitionierte Umsatzprognosen für SpaceX formuliert. Für 2030 stellte er einen Umsatz von rund 1 Billion US-Dollar in Aussicht. Ende August nannte er für 2033 rund 3,5 Billionen US-Dollar. Woods theoretische Rechnung von 10 Billionen US-Dollar allein aus Starship-Flügen liegt damit nochmals deutlich höher.

Analysten mit unterschiedlichen Kurszielen

Cathie Wood ist mit ihrer optimistischen Sicht nicht allein, aber auch nicht unumstritten. Von 34 SpaceX-Analysten auf TipRanks stufen 26 die SpaceX-Aktie mit Buy ein, sechs mit Hold und zwei mit Sell, das mittlere Kursziel liegt bei 232,07 US-Dollar bei einer Spanne von 75 bis 800 US-Dollar. Pivotal Research nahm im September die Beobachtung mit Buy und einem Kursziel von 220 US-Dollar auf, Wells Fargo bestätigte unterdessen seine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 212 US-Dollar. MoffettNathanson bleibt unterdessen mit Hold und einem Kursziel von 142 US-Dollar zurückhaltender, wie das Analystenhaus in der vergangenen Woche mitteilte.

ARK Invest selbst kaufte laut Handelsdaten Ende August 2026 erneut SpaceX-Aktien und stockte seine Position damit weiter auf. Der Fonds stützt seine Position auch auf ein langfristiges Modell, wonach SpaceX nach Fertigstellung der Starlink-Konstellation um das Jahr 2035 jährlich rund 300 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen und etwa 15 Prozent der globalen Kommunikationsausgaben abdecken könnte.

Für Anleger bleibt damit vor allem die Umsetzung der ambitionierten Wachstumspläne entscheidend. Im Fokus stehen neben dem Ausbau von Starlink die Entwicklung von Starship, die tatsächliche Startfrequenz und die hohen Investitionen in das KI-Geschäft. Gleichzeitig muss sich zeigen, ob SpaceX die steigenden Umsätze langfristig in nachhaltig positive Cashflows überführen kann.

Der nächste Testflug von Starship, der für den 22. September angesetzt ist, soll erstmals einen Erdorbit erreichen sowie 26 Starlink-Satelliten der dritten Generation aussetzen. Ob SpaceX damit dem von Musk skizzierten Flugtempo näherkommt oder weiter dahinter zurückbleibt, dürfte die Bewertungsdebatte um die Aktie in den kommenden Wochen begleiten.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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