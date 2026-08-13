Palantir-Aktie verliert Anziehungskraft: Cathie Wood verkauft weiter und setzt auf Cerebras

Woods Portfolioumbau

14.08.26 10:44 Uhr

Cathie Woods ARK Invest trennt sich erneut von Palantir-Anteilen, während parallel ein ganz anderer Börsenneuling in mehreren Fonds kräftig aufgestockt wird.

• Die Verkäufe bei Palantir und Shopify erfolgen vor allem bei etablierten Positionen, die zuletzt stark gestiegen sind, während ARK große Mengen in die jüngst an der NASDAQ gelistete Cerebras-Aktie investiert.

• ARK Invest verkauft derzeit Palantir- und Shopify-Anteile aus mehreren Fonds, während gleichzeitig Kapital in die neu gelistete Cerebras-Aktie investiert wird, was ein bekanntes Muster seit dem Kurssprung Anfang August ist.

ARK verkauft Palantir- und Shopify-Anteile aus mehreren Fonds

Gleichzeitig steckt ARK viel Kapital in die neu gelistete Cerebras-Aktie

Verkäufe folgen einem Muster seit dem Kurssprung Anfang August

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Cathie Woods ARK Invest hat gemäß einer aktuellen Transaktionsmitteilung erneut Palantir-Anteile aus mehreren Fonds verkauft, während zeitgleich kräftig neues Kapital in die erst im Mai an die Börse gegangene Cerebras-Aktie fließt. Für Anleger, die den Umschichtungen der Star-Investorin folgen, ist das ein vertrautes Bild: ARK verkleinert seit dem kräftigen Kurssprung von Palantir Anfang des Monats Stück für Stück die Position, während frisch gelistete Techwerte ins Portfolio wandern.

ARK stößt Palantir- und Shopify-Anteile ab

Aus dem Flaggschifffonds ARKK verkaufte ARK laut eigener Handelsnotiz rund 28.700 Palantir-Aktien, das entspricht etwa 0,08 Prozent des Fondsvermögens. Im Techfonds ARKW kamen weitere rund 15.200 Aktien zur Verkaufsliste hinzu, dort macht die Veräußerung mit rund 0,15 Prozent einen spürbar größeren Anteil aus. Zusammen wechselten damit knapp 44.000 Palantir-Aktien den Besitzer. Parallel reduzierte ARK auch die Shopify-Position gleich in drei Fonds, ARKK, ARKW und dem Fintech-Fonds ARKF, in Summe rund 57.000 Aktien. Beide Verkäufe folgen demselben Muster: ARK verkleinert etablierte Positionen, die zuletzt kräftig gelaufen sind.

Cerebras-Aktie: Größte Umschichtung des Tages

Den größten Umbau nahm ARK bei Cerebras vor. In ARKK kaufte der Fonds rund 83.400 Aktien hinzu, etwa 0,30 Prozent des Fondsvermögens und damit die größte einzelne Positionsveränderung. In ARKW kamen weitere rund 23.600 Aktien hinzu, ebenfalls rund 0,30 Prozent des Fonds. Cerebras war erst am 14. Mai mit einem Ausgabepreis von 185 US-Dollar an die NASDAQ gegangen und erreichte am ersten Handelstag zeitweise 385 US-Dollar, der bislang größte US-Techbörsengang seit Snowflake im Jahr 2020. Der Umbau liest sich als Verschiebung von Kapital weg von etablierten KI-Gewinnern hin zu einem der jüngsten Börsenneulinge.

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Die Verkäufe reihen sich in ein bekanntes Muster

Der aktuelle Verkauf steht nicht für sich. Palantir hatte am 3. August nach US-Handelsschluss Quartalszahlen vorgelegt, der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,94 Milliarden US-Dollar, die Aktie sprang am Folgetag um rund 29,5 Prozent. Seither verkleinert ARK die Position wiederholt: Am 4. und 5. August verkaufte der Vermögensverwalter rund 109.500 Aktien im Wert von etwa 17 Millionen US-Dollar. Nach einem weiteren Kurssprung von rund 10 Prozent am 8. August folgten drei Tage später noch einmal rund 11.500 Aktien im Gegenwert von etwa 2 Millionen US-Dollar. Am selben Tag kaufte ARK für rund 26,6 Millionen US-Dollar NVIDIA-Aktien hinzu, ein weiteres Beispiel für die Rotation weg von Palantir.

Aktien im Fokus

Auf die jüngsten Umschichtungen reagieren beide Aktien kaum. Die Cerebras-Aktie gewinnt vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,13 Prozent auf 231,30 US-Dollar, während es für Palantir zwischenzeitlich um 0,67 Prozent auf 177,82 US-Dollar nach unten geht. Von den teils deutlichen prozentualen Verschiebungen innerhalb der ARK-Fonds ist im Kurs bislang wenig zu sehen.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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