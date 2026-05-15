Workhorse Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Workhorse Group ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Workhorse Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -56,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Workhorse Group mit einem Umsatz von insgesamt 4,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 576,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net