Workhorse Group lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 157,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net