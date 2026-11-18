Workhorse Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Workhorse Group lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 157,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Workhorse Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Workhorse Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen