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Working Capital

Volkswagen-Aktie: Nach Verlust – VW pausiert Entwicklung des Elektro-Golf

Volkswagen-Aktie: Nach Verlust – VW pausiert Entwicklung des Elektro-Golf

Volkswagen legt angesichts der schwierigen Marktsituation und des finanziell schlechteren Abschneidens die weitere Entwicklung des elektrischen Golf in Wolfsburg vorerst auf Eis.

Werte in diesem Artikel
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"Wir verbessern unsere Kostenbasis und optimieren das Working Capital - bei gleichzeitig hoher Investitionsdisziplin. Eine konkrete Maßnahme bei der Marke Volkswagen ist deshalb, die Entwicklungsleistungen für den künftigen ID. Golf vorrübergehend zu pausieren", wird CFO der Marke VW, David Powels, in der Mitteilung zitiert.

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"Wir können uns diese Arbeiten (Golf) gerade schlicht nicht leisten", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer in einem im Intranet von VW veröffentlichten Interview. Die Arbeiten sollten so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Aber dazu müssten die Kosten gesenkt werden. "Die Lage ist ernst", so Schäfer.

Im abgelaufenen dritten Quartal fuhr die Kernmarke, auch wegen Abschreibungen für das Werk in Osnabrück, einen Verlust ein - die operative Rendite der Marke VW liegt bei minus 0,9 Prozent. Im Vorjahreszeitraum lag die Marge bei plus 1,8 Prozent. Für die ersten neun Monate per Ende September sackte die Umsatzrendite auf einen Wert von 1,3 nach 2,3 Prozent im Vorjahr, "der damit deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt", so VW.

Die Marge der gesamten Markengruppe Core, zu der neben VW auch Seat mit Cupra oder Skoda zählen, sank in den neun Monaten, wie seit der Veröffentlichung der VW-Konzerzahlen seit gestern bekannt, auf 4,1 von 4,4 Prozent.

DOW JONES

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, pokchu / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets

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