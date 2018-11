finanzen.net lädt Sie zur World of Trading 2018 ein und schenkt Ihnen einen Seminargutschein im Wert von  15,

Ob Profi oder Anfänger, hier finden alle Interessierten passende Informationen für ihr Trading. Jeder kann sich weiterbilden und neue Erfahrungen sammeln. So können Sie beispielsweise Seminare besuchen, um sich Tipps zu holen oder Sie stillen Ihren Wissensdurst bei den einzelnen Ausstellern. Besonders wichtig ist uns dabei die Möglichkeit für Sie, sich untereinander auszutauschen, sowohl mit anderen Besuchern aber natürlich auch mit unseren renommierten Referenten und Ausstellern!

Am 22. November startet die World of Trading bereits mit der Pre-Conference, so dass Sie 3 Tage Trading pur erleben können! Die Fachausstellung, Podiumsdiskussionen sowie ein Live-Trading-Event finden an den beiden anschließenden Messetagen statt.

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und treffen Sie die namhaften Trader vor Ort. finanzen.net schenkt Ihnen die Eintrittskarte zur World of Trading 2018 sowie einen Seminargutschein im Wert von € 15,-, einlösbar bei allen Seminaren, die im Rahmen dieser Messe angeboten werden.

Nähere Einzelheiten, die neuesten Infos, alle Referenten sowie das gesamte Programm finden Sie unter www.wot-messe.de.

Das erwartet Sie auf der World of Trading

Großes kostenfreies Vortrags- und Seminarprogramm

LIVE-TRADING-Event

Interessante Podiumsdiskussionen

Zahlreiche Aussteller - erfahren Sie von namhaften Banken, Brokern, Emittenten, Verbänden, Fachverlagen etc., mehr zum Thema Trading

World of Trading 2018

am 23.11. und 24.11.2018

mit Pre-Conference am 22.11.2018

Messe Frankfurt

Bildquellen: World of Trading