WORLD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

06.10.26 06:35 Uhr

WORLD veröffentlichte am 05.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,54 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,35 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 67,78 Milliarden JPY gegenüber 66,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net