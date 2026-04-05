WORLD stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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WORLD hat am 03.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 71,57 JPY. Im Vorjahresviertel hatte WORLD 63,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74,71 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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