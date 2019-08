Wortführer der Proteste in Hongkong bittet Deutschland um Hilfe

BERLIN (Dow Jones)--Joshua Wong, Wortführer der Proteste gegen Chinas Einfluss in Hongkong, fordert Deutschland auf, die Demokratiebewegung zu unterstützen: "Deutschland sollte Einreisesperren verhängen und das Vermögen derjenigen einfrieren, die Menschen in Hongkong unterdrücken wollen", sagte der 22-jährige Wong Welt am Sonntag. "Das gilt sowohl für die Verantwortlichen aus China als auch für die Handlanger der chinesischen Regierung in Hongkong."