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Rheinmetall-Aktie im Blick: Selenskyj widerspricht Papperger nach Drohnen-Debatte

31.03.26 08:29 Uhr
Rheinmetall-Aktie im Fokus: Selenskyj kontert Papperger nach 'Hausfrauen'-Aussage | finanzen.net

Selenskyj reagiert scharf auf Aussagen von Rheinmetall-Chef Papperger. Der ukrainische Präsident betont die technologische Stärke seines Landes im Drohnenkrieg.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf eine umstrittene Aussage von Rheinmetall-Chef Armin Papperger reagiert, in der dieser ukrainische Drohnenproduzenten mit "Hausfrauen" verglichen haben soll. "Wenn jede Hausfrau der Ukraine wirklich Drohnen herstellen kann, dann kann jede Hausfrau der Ukraine CEO von Rheinmetall sein", sagte Selenskyj ukrainischen Medien zufolge. Seiner Meinung nach müsse heutzutage nicht mit Rhetorik, sondern mit Technologien und Ergebnissen konkurriert werden, führte er aus.

Papperger hatte einem Beitrag des US-Magazins "The Atlantic" zufolge ukrainische Drohnenhersteller als "Hausfrauen" bezeichnet, die mit 3D-Druckern in der Küche säßen und Drohnenteile herstellten. Das sei keine Innovation. Angesprochen auf die ukrainische Drohnentechnologie sagte er demnach, das sei, wie mit Lego zu spielen.

Die Äußerungen in dem Beitrag lösten Kritik aus. Danach drückte Rheinmetall auf der Plattform X Respekt für die Verteidigungsanstrengungen des ukrainischen Volks aus. Jede einzelne Frau und jeder einzelne Mann leisteten einen unermesslichen Beitrag, hieß es in dem Post, der explizit die "Innovationskraft und den Kampfgeist" des ukrainischen Volks lobte.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Drohnen spielen in dem Krieg eine wichtige Rolle. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift Kiews Militär auch Ziele in Russland an und versetzt Moskau so immer wieder schmerzhafte Stiche - vor allem mit Drohnen.

Via Tradegate zeigt sich die Rheinmetall-Aktie vorbörslich 1,32 Prozent höher bei 1.418,50 Euro.

/ksr/DP/zb

KIEW (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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