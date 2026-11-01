Worth Peripherals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

01.11.26 06:35 Uhr

Worth Peripherals stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Worth Peripherals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 INR je Aktie gewesen.

Worth Peripherals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 887,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 774,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net